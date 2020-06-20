ANTALYA Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldı
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ANTALYA Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldı

Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldıAntalya'nın Elmalı ilçesindeki Abdal Musa Türbesi, kent dışından ziyarete gelen bir çiftte koronavirüs tespit edilmesi üzerine ziyarete kapatılırken, bu çiftle temaslı olduğu belirlenenler ise karantinaya alındı.

20.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:29

Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Abdal Musa Türbesi, kent dışından ziyarete gelen bir çiftte koronavirüs tespit edilmesi üzerine ziyarete kapatılırken, bu çiftle temaslı olduğu belirlenenler ise karantinaya alındı.

Elmalı'daki Abdal Musa Türbesi'ni kent dışından ziyarete gelerek, önceki gün hastaneye başvuran bir çiftte koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından olağanüstü toplantıyla türbenin bulunduğu alanın ziyarete kapatılıp, halihazırda türbenin çevresinde çadır kurup, ziyarete gelenlerin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu çiftle temasta olduğu belirlenen 130 kişiye koronavirüs testi yapılırken, temaslı olmadığı anlaşılan diğer vatandaşlar ise tedbirli bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Jandarma ekipleri türbenin çevresini demir bariyerlerle kapatarak, ziyarete gelenleri geri çevirdi. Elmalı Belediyesi de türbe ve çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Elmalı Tekke Mahallesi Abdal Musa Türbesi çevresinde il/ilçe dışından gelip konaklamak suretiyle, çadır kurarak toplanan vatandaşların rutin toplum sağlığı çalışmaları çerçevesinde yapılan ziyaretlerde Covid-19 testlerinde pozitif çıkan vatandaşların tespit edilmesi, denetimlerimizde sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyulmadığı tutanaklarla tespit edilmesi sebebiyle, türbe bahçesi ve çevresinde belirlenen yerlerde çadır kurmak suretiyle konaklayan vatandaşların bulunduğu bölgenin ve orada çadır kurmak suretiyle konaklamakta olan vatandaşların tamamının 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, ekli krokide belirtilen karantina bölgesine giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanmasına, bahse konu Abdal Musa Türbesi ve çevresinde, Tekke Mahallesi sınırları içinde ve Mursal ve Kuzköy mahalleleri arasında bulunan ve Kazanpınarı olarak bilinen mesire alanında çadır kurarak konaklama yapılmasının 14 gün süreyle yasaklanmasına, Abdal Musa Türbesi'nin ve çevresindeki boş alanlar ve sosyal hizmet yapıları bölgesinde icra edilmekte olan ritüeller, türbe ziyaretleri ve kurban kesimi gibi faaliyetlerin 14 gün süreyle kısıtlanmasına 19.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)-

ANTALYA Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi, Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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