Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli
Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Haberler | Güncel

KONYA'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor.

ANTALYA (DHA) - KONYA'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Polis, Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülerin geçişine izin vermiyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Son Dakika Haberleri

Antalya, Polis, Konya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title