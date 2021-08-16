Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 günde 1 milyon kişi geldi
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Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 günde 1 milyon kişi geldi

Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 günde 1 milyon kişi geldi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre yılbaşından 15 Ağustos'a kadar hava yoluyla kente gelen turist sayısı 4 milyon 351 bin 879 kişiye yükseldi.

ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre yılbaşından 15 Ağustos'a kadar hava yoluyla kente gelen turist sayısı 4 milyon 351 bin 879 kişiye yükseldi. Ağustos ayının ilk yarısında ise 1 milyona yaklaştı.

Geçen yıl özellikle turizm sektöründe ciddi kayba neden olan koronavirüs sürecinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı Haziran ayında başlattığı konaklama tesisleri ve turizm işletmelerindeki 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' ile Türkiye turizmi 2021 yılında yeniden yükselişe geçti. Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden turizmde, Türkiye'de en çok turistin ağırlandığı Antalya'da 15 Ağustos tarihi itibarıyla 4 milyon barajı da aşıldı. Antalya'ya yılbaşından 15 Ağustos'a kadar havayoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 351 bin 879 kişiye ulaştı. Antalya'ya bu yıl gelen toplam turistin 2 milyona yakınını ise ilk sıradaki Ruslar oluşturuyor. Geçen senenin aynı dönemine göre artış yüzde 306 oldu.Verilere göre 1- 15 Ağustos tarihleri arasında kente havayoluyla gelen turist sayısı 957 bin 197 kişiye ulaştı. Geçen yıl ağustos ayının aynı dönemine göre artış oranı yüzde 203 oldu. Ağustos ayının 15 günlük döneminde kente gelen günlük turist sayısı ortalaması ise 64 bine yaklaştı.


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Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 günde 1 milyon kişi geldi
Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 günde 1 milyon kişi geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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