Antalya'ya Doğa Tarihi Müzesi Kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Alanına Doğa Tarihi Müzesi kazandıracak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Hedefimiz Antalya'nın dünyanın en ileri kültür ve müzeler şehri olmasını sağlamaktır" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez- Santral Kentsel Dönüşüm Projesi içinde kuracağı Doğa Tarihi Müzesi'nin arama konferansını bir otelde düzenledi. Konferansa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Daire Başkanı Mustafa Yaşar Güneş, TUBİTAK Bilim Merkezleri Şube Müdürü Bekir Çengelci, Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, MTA Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Dr. Neşe Oyal, Ankara Üniversitesi (Burdur Doğa Tarihi Müzesi Bilimsel Danışmanı) Prof. Dr. Berna Alpagut, Ankara Üniversitesi (Karain Kazısı Sorumlusu) Prof. Dr. Harun Taşkıran, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi Kurucusu Prof.Dr. Tümel Tanju Kaya, Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar, Ahi Evran, Hacettepe, Kırıkkale, Ege, İstanbul, Akdeniz üniversitelerinden öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir çok müze çalışmasını yürüttüklerini dile getiren Başkan Menderes Türel, bu çalışmaların şehrin kimliği açısından önemli olduğunu vurguladı.



Antalya'nın tarih ve doğa zengini bir şehir olduğunun altını çizen Türel, "Bize düşen bunu korumak ve bu tarih ve doğa mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. Antalya'mız atalarımızdan miras değil, gelecek nesillerimizin emanetidir. Müzeler bir şehrin kimlik belgeleri hafızasıdır. Şuana kadar belediye olarak 7'ye yakın müze çalışması yürüyoruz. Doğa tarihi müzesiyle müze çalışma sayısı 10'a yükselecek. Kent, İslam medeniyetleri gibi önemli çalışmalar var. Bu kimlik belgelerini müzeler olarak ortaya çıkardığımız zaman adeta ailenin hatıra sandığı, kıymetli eşyaların sergilendiği vitrini oluşturmuş olacağız" dedi.



"Antalya müzeler şehri olmalı"



Müzelerin görerek öğrenme ve öğretme yeri olduğunu belirten Türel, "Bizim hedefimiz Antalya'nın dünyanın en ileri kültür şehri, müzeler şehri olmasını sağlamaktır. Doğa veya doğa tarihi müzesi Türkiye'nin az sayıda olan henüz yeterince de ağırlık verilmemiş müze türüdür. Temalı bir müze kurmak son derece zor bir konudur. Medeniyetler beşiği gibi ülkede doğa tarihi müzeleri azken, ABD ve Fransa'da çok sayıda doğa müzesi olduğunu görüyoruz. Gerek bakanlıklar gerek belediyeler olarak bu meseleye ağırlık vermeliyiz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir doğa tarihi müzesi olması gerektiğini değerlendirdik. Yurt dışında özel sektör bu müzelerin önemli destekçileridir. Bütün toplumun katıldığı ortak projeler olmalıdır" diye konuştu.



"Çocuklarımızın sanal ortamdan çıkmasına katkı sağlayacak"



Doğa tarihi müzesinin konularının sınırsız olduğunu ifade eden Türel, "Denizin altından uzaya kadar her yer ele alınabilir. Aynı zamanda bir bilim müzesi niteliğinde de haizdir. Şehir hayatından çıkmayan milyonlarca çocuk bir sanal dünya içinde büyüyor. Farklı bir takımı o sanal dünyadan kopartacak seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Doğanın içinde insanları büyümeye ve öğrenmeye sevk ettiğimizde farklı bir durum ortaya çıkar. Tabiatın kendisi ilahi bir öğretmendir, aynı zamanda öğreticidir. Çocuklarımıza doğa tarihi müzesinde doğayı öğretebiliriz. Bilim adamlarımızın eserlerini sergileyebileceği yer de olabilir" ifadelerine yer verdi.



Yol haritası



Doğa tarihi müzelerinin, bitki, hayvan, fosil, kayaç gibi örneklerin sergilendiği, üzerinde bilimsel araştırmaların yapıldığı, doğa ve çevrenin korunması konusunda eğitim veren, ülkenin bitki ve hayvan varlığının, jeolojik yapısının tanıtılmasında rol oynayan müzeler olduğunu aktaran Türel, "Antalya'da doğa tarihi müzesi kurmak oldukça iddialı ve zor bir hedeftir. Ülkemize bugüne kadar bu türlü müzenin hayata geçirilememiş olması, bizim için tarihi bir hizmet sunma yönünden önemlidir. Bu müzelerin güçlü bir bilimsel alt yapıya ihtiyacı vardır. Arama konferansı da projenin genel çerçevesi açısından uzmanların yol gösterici önerilerini dinlemek ve projenin iddiasını ilgili kişi ve kurumlara ifade etmek amacıyla gerçekleştirildi" dedi.



"Kepez-Santral Projesi alanına yapılacak"



Doğa Tarihi Müzesi'nin Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Alanı içinde yer alacağını aktaran Türel, "Alan içinde yapılması planlanan müze yaklaşık 150 bin metrekare park ve rekreasyon alanın tam merkezinde, batısında ve güneyinde bulunan meydanlarla bütünleşen, tramvay durağı, bisiklet yolları ve ana arter üzerinde bulunan bir konumda 4 bin 825 metrekare alana sahiptir. En büyük cazibe merkezi olması planlanan yapının yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak" diye konuştu. - ANTALYA