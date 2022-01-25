Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (2)

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - HAVALİMANINDA 1 SANTİMETRE KAR

Antalya kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı aralıklı etkili olurken, Beydağları ve Masadağı etekleri karla kaplandı. Meteoıroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemizde an itibarıyla kar kalınlıkları Antalya Havalimanı'nda 1 cm olarak ölçüldü" denildi.

Mesai saatinin başlamasıyla birlikte işe gelen ASAT çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'nda kar topu oynadı.

Ahmet ACAR- Veli KÖKEN- Mithat ABAKAN- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,