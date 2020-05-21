Antalya Valisi: "Hedef Doğu Akdeniz'in en büyüğü olmak"
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Antalya Valisi: "Hedef Doğu Akdeniz'in en büyüğü olmak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Serbest bölgeyi Doğu Akdeniz'deki en önemli yatırım merkezi yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Antalya Valisi:
21.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:37

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Serbest bölgeyi Doğu Akdeniz'deki en önemli yatırım merkezi yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş (ASBAŞ) aylık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti.

Antalya Serbest Bölge'nin özellikle yat bakım ve üretimi alanında daha profesyonel bir merkeze dönüştürülmesi için yapılması gerekenler toplantının ana gündem konusu oldu.

Antalya Serbest Bölge'nin Doğu Akdeniz çanağında en önemli yat üretim ve bakım merkezine dönüştüğünü belirten Vali Karaloğlu, merkezin marka değerini artırmak adına yatırımcılarla istişare edilmesinin önemine değindi.

Korona virüs sürecinde de üretime ara vermeden devam eden Serbest Bölge'de üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel bir çaba gösterdiklerini belirten Vali Karaloğlu, "Antalya Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Serbest Bölge de hem üretim hem de taşımacılık alanında Antalya'nın en önemli merkezlerinden. Yat sektöründen, tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata elektrik elektronikten, tekstile kadar birçok alanda firmalarımız üretim yapıyor. Özellikle medikal üretim yapan firmalarımız salgın sürecinde şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli katkılar sunmaya devam etti. Bu süreci en kısa sürede atlatacağız ve bölgeyi büyütmek, yatırımları, ihracatı, üretimi ve istihdamı artırmak için daha çok çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çimento ihracatında yüzde 40 artış var"

Antalya Serbest Bölge'nin Nisan ayında rekor kırdığını ve 141 bin ton yükleme yapmasının önemli bir başarı olduğunu da vurgulayan Vali Karaloğlu, "Özellikle Çimento alanında da Güney Amerika çok büyük bir pazar konumunda. Son 1 ayda Türkiye genelinde çimento ihracatında yüzde 40 artış var. Bütün ihracat kalemleri düşerken çimento ihracatında artış görülüyor. Güney Amerika'daki ithalatçı firmalar çimento ihtiyacını Türkiye'den sağlıyor. Antalya Serbest bölgeden özellikle çimento konusunda çok büyük beklenti gerçekleşebilir. Antalya'daki fabrikalarımız da limana çok yakın. İnşallah bu sene limandan ihracat anlamında beklentimiz büyük. Bu beklentiyi karşılayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya Serbest bölgenin kalitesini artırmak için gerektiği takdirde danışmanlık hizmeti de alınabileceğine değinen Karaloğlu, danışmanlık alınsa dahi danışmanlık hizmeti sunacak olan kişinin fikrinden ziyade içerdeki ortak paydayı oluşturabilecek bir istişarenin önemli olduğunu vurguladı. Yatırımcılarla koordineli bir şekilde Serbest Bölgeyi en kullanışlı ve en üretken hale getirmek için yurt dışındaki önemli serbest bölgelerin de incelenerek Antalya'nın eksiklerinin giderilebileceğini belirten Karaloğlu, Antalya Serbest bölgeyi Doğu Akdeniz'deki en önemli yatırım merkezi yapmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Toplantıya Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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