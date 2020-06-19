ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan Antalya'ya veda
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ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan Antalya'ya veda

Vali Karaloğlu'ndan Antalya'ya vedaAntalya Valisi olarak 4 yıl boyunca görev yapan ve Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, Antalya'ya veda etti.

19.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:58

Vali Karaloğlu'ndan Antalya'ya veda

Antalya Valisi olarak 4 yıl boyunca görev yapan ve Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, Antalya'ya veda etti.

*- Karaloğlu, bugün göreve başlayacağı Diyarbakır'a gideceği uçağın merdivenlerinden kendisini uğurlamaya gelenlere el salladı.

Antalya Valisi olarak 4 yıl önce göreve gelen Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı son valiler kararnamesinde Diyarbakır Valisi olarak atandı. Atama kararının ardından bir haftadır veda ziyaretleri gerçekleştiren Vali Karaloğlu, bugün başlayacağı yeni görev yeri Diyarbakır'a gitmek için Antalya'dan ayrıldı.

Turizm kentinde 4 yıllık valilik görevinin ardından, hem halkla ilişkilerde hem de başta turizm ve tarım sektörleri olmak üzere iş dünyası ve projeleriyle 'iz bırakan' bir isim olarak Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu'na Antalya Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Protokol üyeleri ve kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek vedalaşan Vali Karaloğlu, kendisini tebrik edenlere ise 'Allah utandırmasın' dedi. İstanbul aktarmalı olarak Diyarbakır'a gidecek olan uçağın merdivenlerine gelen Karaloğlu, protokol üyelerine el salladıktan sonra uçağa bindi.

Karaloğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalya'nın 19 ilçesine veda ederek, Kocaeli'de birlikte görev yaptığı Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı'ya da başarılar diledi.

ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan Antalya'ya veda

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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