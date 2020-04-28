Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörler, ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerdeki cisimlerin adı gibi UFO (Tanımlanamayan uçan obje) olduğunu, uzaylılarla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, Pentagon donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları görüntülerde yer alan cisimlerin, uzaylılara ait olmadığını açıkladı.

Uçak kameraları ve havada hareket sırasında alınmış görüntüler olduğunu belirten Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Fakat bu görüntülerden ne olduğunu söylemek imkansız. Yani adı gibi UFO, tanımlanamayan uçan cisim gerçekten. Fakat uzaylılarla hiçbir alakası olamaz. Başka gezegenlerden, başka yıldızlardan dünyaya gelmiş canlılar olamaz, veyahut onların araçları olamaz. Bu tür yorumlar yapmak çok yanlış olur" diye konuştu.

"UZAYLILARLA İLİŞKİLENDİRMEK BÜYÜK HATA"

Görüntüdeki cismin insansız hava araçları, meteoroloji balonu veya farklı tür hava araçları olabileceğini belirten Prof. Dr. Özdemir, "Yani sonuçta yine insanlığın ürettiği bir cisim aslında orada görülen. veya bir kısmı belki montajlanmış, kamera hileleri dahi olabilir. Bunları hemen uzaylılarla ilişkilendirmek büyük hata. O açıdan bunu kabul etmemiz mümkün değil. En azından bu görüntü ve kayıtlara bakarak bunlar uzaylı, uzaydan gelmiş canlıların araçları demek büyük bir yanlış olur" dedi.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRME AMAÇLI OLABİLİR"

Görüntülerin yayınlanma amacının kamuoyunun gündemini değiştirmek amaçlı olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Özdemir, "Ayrıca bu görüntülerin montajlanıp montajlanmadığı, yani üzerine herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının da uzmanlar tarafından incelenmesi gerekiyor. Belki bazı kısımlarının gerçek olmadığı da ortaya çıkabilir. Uzaylılarla hiçbir ilgisi alakası olamaz" dedi.

"UZAYLILARLA İLGİLİ OLSA, ETKİSİ KORONAVİRÜSÜ GEÇERDİ"

Doç. Dr. Hasan Esenoğlu ise görüntünün uzaylılara ait olduğunu söylemek için bizzat görmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Görünmeyen bir virüs dünyayı nasıl etkiliyor biliyoruz. Görüntüdeki cisim uzaylılarla ilgili olsa, etkisi koronavirüsü de geçerdi. Çünkü görünüyor. O yüzden bunun UFO ya da uzaylı olduğunu söyleyemeyiz. Bilimi fena halde zorlar. Ama ne olduğuna dair elimizde bir veri yok. Gördüğüm kadarıyla dünya atmosferinin dışında gökyüzüne gönderilen onbinlerce nesne var. Onlardan olabilir, uydu veya zaman içinde enerjisi bitmiş olanların serbest kalanlarından olabilir. Buna benzer çok sayıda olgu var uzayda, çıplak gözle görülecek kadar da bunların sayısı arttı. İnsanın ilgisini çekiyor ama tanımlanamayan birer cisim olarak tanımlayabiliriz. Herhangi bir yaşama dair birşey söylemek çok zor."

Kaynak: DHA