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ANTALYA Türkiye'yi gülümseten görüntüdeki baba ve oğulları konuştu: 3200 TL cezayı yiyemem. Babam...

Türkiye'yi gülümseten görüntüdeki baba ve oğulları konuştu: 3200 TL cezayı yiyemem. Babam vermez.*- Antalya'da koronavirüs yasaklarına uymayarak sokakta paten yaparken polis sireni sesini duyunca koşarak apartmana kaçan iki oğlunun görüntülerini çeken baba Erdoğan Bayen, "Çocukları uyarmama...

09.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:53
ANTALYA Türkiye'yi gülümseten görüntüdeki baba ve oğulları konuştu: 3200 TL cezayı yiyemem. Babam...

Türkiye'yi gülümseten görüntüdeki baba ve oğulları konuştu: 3200 TL cezayı yiyemem. Babam vermez.

*- Antalya'da koronavirüs yasaklarına uymayarak sokakta paten yaparken polis sireni sesini duyunca koşarak apartmana kaçan iki oğlunun görüntülerini çeken baba Erdoğan Bayen, "Çocukları uyarmama rağmen dışarıya çıktılar. Şakama bu kadar korkacaklarını düşünemedim" dedi.

*- İki kardeşten Arif Bayen, "3200 TL cezayı yiyemem. Babam vermez. Ben veririm tabi. O yüzden kaçtım" derken, ağabeyi Mehmet Bayen de paten süremediğimi ve bunu tüm Türkiye'nin gördüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Antalya'da iki kardeş evin önünde, kask ve dizliklerini takıp kaykay yaparken babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Oğlunu, "Arif, çok yola çıkma oğlum" diye uyaran baba, o anları kaydediyordu. "Nasıl baba sürebiliyor muyum?" diyen oğlunu, "Evet evet bayağı alıştın" diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi. Sireni duyan iki kardeş, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü. O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren kaykay görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, televizyonlarda yayınlanınca tüm Türkiye'nde olay oldu.

Kepez ilçesinde yaşanan ve Türkiye'yi gülümseten görüntülerin kahramanı iki çocuk ile onları çeken baba, DHA'ya konuştu. Dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen baba Erdoğan Bayen, iki oğlunun 13 Mart'tan bu yana evden dışarıya çıkmadıklarını söyledi. Çocuklarının çok sıkıldığını belirten Bayen, "Biz sosyal medyada aktif bir aileyiz. Devamlı video çekiyoruz. Ben çocuklarımı daha önceden sokağa çıkmamaları yönünde uyarmıştım. Çıkmaları halinde 3200 TL cezanın kesildiğini biliyorlardı. Dün de ısrarla dışarıya çıkarak patenle kayacaklarını söylediler. Ben her ne kadar 20 yaş çocukların dışarıya çıkmasının yasak olduğunu söylesem de onlara engel olamadım. Bunun üzerine onlara böyle bir şaka yapmaya karar verdim" dedi.

KORKACAKLARINI DÜŞÜNMEDİM

Eşinin cep telefonunu alarak birinci kattaki komşunun balkonuna indiğini belirten Erdoğan Bayen, "Kendi telefonumda görüntü çekerken, diğer telefonla da polis siren sesini açtım. Çocuklar ceza yeme korkusu ile biranda afallayıp içeriye girdiler. Onların bu kadar korkacağını düşünemedim. Tabii ben de etkilendim. Görüntüler sosyal medyada yayınlanıp, ardından televizyonlarda çıkınca, ülkenin yüzde 95'i güzel karşıladı. Yüzde 5'inden de çocuklar dışarıya çıktılar diye tepki aldık. ya gerçekten de çocuklar sıkıldı. Günlerce içerideler. Evin içinde ne kadar da aktif olsak da dışarıdaki havayı içeride bulamıyorlar" diye konuştu.

SÜREMEDİĞİMİ TÜRKİYE GÖRDÜ

Siren sesini duyunca çok şaşırdığını söyleyen 10 yaşındaki Arif Bayen, "Çok korktuğum için kaskı da o an çıkaramadım. Kendimi mecburen bahçeye attım. 3200 TL cezayı yiyemem. Babam vermez. Ben veririm tabi. O yüzden kaçtım" dedi.

15 yaşındaki Mehmet Bayen de paten süremediğimi ve bunu tüm Türkiye'nin gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"O an babamın şaka yapacağından haberim yoktu. Bir anda oldu. Polis sirenini duyunca cezadan korktum ve kendimi yere atmak zorunda kaldım. Sürmek istesem süremeyecektim ve polis yakalayacaktı. Beni görmesinler diye yere uzandım ve sürüne sürüne binaya girdim. Kimse dışarıya çıkmasın. Çıkanlarda maske taksın."

ANTALYA Türkiye'yi gülümseten görüntüdeki baba ve oğulları konuştu: 3200 TL cezayı yiyemem. Babam...

Kaynak: DHA

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ANTALYA Türkiye'yi gülümseten görüntüdeki baba ve oğulları konuştu: 3200 TL cezayı yiyemem. Babam...
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