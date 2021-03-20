Ters Ev yeni yerinde hizmete açıldı

ANTALYA'da 6 yıl önce açılan Ters Ev Aksiyon Parkı, yeni yerine taşındı. Sökümü bir haftada gerçekleşen, 5 ayda yeni yerinde tekrar kurulan Ters Ev, iç ve dış bölümleriyle birlikte 300 metrekarelik alana kavuştu. İçerisine yeni konsept fotoğraf stüdyoları da eklenen Ters Ev, ilk müşterilerini ağırlamaya başladı.

Turizmin başkenti Antalya'da 6 yıl önce Kundu oteller bölgesinde açılan, 400 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Ters Ev Aksiyon Parkı, 2021 sezonunda yeni konseptiyle havalimanı Kardeş Kentler Bulvarı üzerindeki yeni yerine taşındı. Kundu bölgesinde 300 metrekarelik arazi üzerinde 120 metrekare büyüklüğünde inşa edilen Ters Ev, kapalı alanı 200 metrekare olarak hayata geçirildi. Tamamen yenilenen ve büyüyen Ters Ev'in içerisine, bilardo masası salonu, Osmanlı köşesi gibi ek fotoğraf alanları yapıldı.

Ters Ev Aksiyon Parkı kurucusu Kaan Karahan, "Ters Ev'in sökümünü gören yüzlerce kişi bize ulaşarak ne olduğunu sordu. Biz de onlara 'Size daha büyük ev hazırlıyoruz, birkaç ay içinde tekrar sizlerleyiz' dedik ve sözümüzü tuttuk. Ters Ev Aksiyon Parkı, daha büyük arazi üzerine, daha geniş olarak hayata geçti. Oyun odası ve Osmanlı köşesini ekledik. Çocuk alanımız büyüdü ve genişletildi. 500 bin TL'ye yakın yatırım yaptık. Umarız 2021 yılı pandeminin turizme etkilerinin en az hissedildiği bir yıl olur" diye konuştu.Yeni Ters Ev'in iç dekorasyonunu tasarlayan Tatyana Karahan ise, "Bu eve kadın eli değdi. Bu ev tamamen Antalya'ya özel bir ev oldu. İçindeki Osmanlı köşesinin yerli ve yabancı turistler için ilgi çekici olacağını düşünüyoruz" dedi.

Önceki Ters Ev'i gezen ve çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşan Öykü Doğan, yeni konsepti duyar duymaz gezmeye geldiğini söyledi. Çektiği fotoğrafların dikkat çekici olduğunu anlatan Doğan, "Burası farklı bir yer. Her şey tepetaklak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ