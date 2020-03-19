ANTALYA Sosyal hayatın kısıtlanmasıyla ekmek talebi yüzde 35 arttı
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Mustafa İnce, Koronavirüs, Antalya, Güncel

ANTALYA Sosyal hayatın kısıtlanmasıyla ekmek talebi yüzde 35 arttı

Sosyal hayatın kısıtlanmasıyla ekmek talebi yüzde 35 arttıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmaları istenirken, ekmekte de talep patlaması oldu.

19.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:10
ANTALYA Sosyal hayatın kısıtlanmasıyla ekmek talebi yüzde 35 arttı

Sosyal hayatın kısıtlanmasıyla ekmek talebi yüzde 35 arttı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmaları istenirken, ekmekte de talep patlaması oldu. İlk gün talebe hazırlıksız yakalanan fırıncılar, iki vardiya çalışmaya başladı. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, normal günlere oranla yüzde 35 talep artışı yaşadıklarını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve 8 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün, Türkiye'ye gelmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' kapsamında 16 Mart Pazartesi günü, genelde gönderdi. Genelge ile alınan önlemler kapsamında, sosyal hayatın kısıtlanması kararı alındı. Bunun üzerine bir çok iş yeri faaliyetini durdururken, özel işletmelerin birçoğu da personelini evden çalışmaya yönlendirdi. Turizm kenti Antalya'da da iş yerlerinin birçoğunun kapalı olduğu, açık olanların ise yemek hizmeti veren işletmeler olduğu, sadece eve servis yaptığı görüldü. Vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmayıp, evde kalmaları siparişlerin artışına neden oldu.

Vatandaşların özellikle evde vakit geçirmesi nedeniyle, ekmek satışlarında da beklenmedik bir artış yaşandı. Dün ve önceki akşam marketlerde ekmek bulamayan vatandaşlar, fırınlardan stok yapmak için ihtiyaç fazlası ekmek aldı. Fırıncılar ise beklenmedik bu talebe hazırlıksız yakalandı.

'EKMEĞİ FIRINDAN ALIN, NE KADAR AZ EL DEĞERSE O KADAR İYİ'

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ekmeğin ihtiyacı karşılamadığı yönünde oluşan algının doğru olmadığını, sadece fırıncıların talebe hazırlıksız yakalandığını anlattı. Başkan İnce, virüse karşı tüm fırınlarda çalışan personele eldiven ve maske takma zorunluluğu getirdiklerini ve sık sık denetim yaptıklarını söyledi. Ekmeğin fırından çıkıp market ve bakkallara ulaşana kadar çok uzun bir yolculuğu olduğunu, bu anlamda ekmeğe daha az temas olması için önerileri bulunduğunu ifade eden İnce, "Vatandaşlara ekmeklerini fırınlardan almalarını tavsiye ederim. Normal zamanlarda bakkallardan alanlar var bir şey diyemem ama ekmek yıkanmadan yenen bir şey, o yüzden ne kadar az el değerse o kadar iyidir" dedi.

TALEP YÜZDE 35 ARTTI

3 gün sorun yaşadıklarını ancak duruma hemen el attıklarını ve tüm fırıncılarda, 8'er saatlik iki vardiya halinde çalışma düzeni oluşturup ihtiyaca karşı önlem aldıklarını anlatan Başkan İnce, Antalya genelinde fırın işletmesi olarak ihtiyacın çok üzerinde olduklarını söyledi. Fırıncıların gece de açık olduğunu ve gelen talepleri karşıladığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"İhtiyaç olursa 3'üncü vardiya da işleme alınır. Sokaklarımız Ramazan ayında olduğu gibi boş. Okullar tatil, işletmeler kapatıldı. İnsanlar da evden çıkmayınca ciddi oranda ekmeğe talep oldu. Yüzde 35 yükseldi talep. Belki bu oran yüzde 40'ları da görebilir. Bu sıkıntı değil de insanların 10 yıldır düşük kapasiteli çalışmaya alışmasından kaynaklandı. Ekmek ham maddesinde de bir sıkıntı yok. Antalya il merkezinde günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretiyoruz."

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Merkez ilçelerden Muratpaşa'da 14 yıldır fırın işleten Ali Danış da ekmeğe talebin arttığını söyledi. Vardiyalı çalışmaya başladıklarını anlatan Danış, "İnsanlar evlerine kapanınca ekmek talebi yüzde 35 arttı. Talebi karşılıyoruz. Biz görevimizin başındayız. Kendi çapımızda hijyen kurallarına uyuyoruz. Vatandaşlarımıza ekmeğe dokunmadan gözle seçmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

ANTALYA Sosyal hayatın kısıtlanmasıyla ekmek talebi yüzde 35 arttı

Kaynak: DHA

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ANTALYA Sosyal hayatın kısıtlanmasıyla ekmek talebi yüzde 35 arttı

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