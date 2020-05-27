ANTALYA Sokaklarda çocuk cıvıltısı
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ANTALYA Sokaklarda çocuk cıvıltısı

Sokaklarda çocuk cıvıltısıAntalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı.

27.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:41

Sokaklarda çocuk cıvıltısı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde üçüncü kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler çocuklarla dolup taştı. Konyaaltı seyir terasına gelen aileler çocuklarıyla birlikte selfie çekti. Park ve bahçelerde oynayan çocukların çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Kentin simgesi olan Cumhuriyet Meydanı da çocukların akınına uğradı. Atatürk Anıtı'na tırmanan çocuklar, gölgede dinlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise jimnastik yaparak enerjisini attı. Çocuğuyla Konyaaltı seyir terasına gelen Ayşe Akçora, "3 ayın ardından çocuklar evde çok sıkıldı. Hava çok güzel tadını çıkartıyoruz. Çocuklar dışarıda daha mutlu" dedi. İki çocuğuyla seyir terasının tadını çıkaran Selin Akçora ise "Hava çok güzel. Evde çok sıkılıyorlar, dışarı çıkınca eğleniyorlar" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 3 aya yakın süredir evde olduğunu belirten 14 yaşındaki Serkan Doğan, "Hava almaya geldik, gezeceğiz. Evde çok daraldık. Maskemizi taktık, sahilde arkadaşlarımızla gezeceğiz" dedi. 14 yaşındaki Mehmet Ali Alıcı ise "Arkadaşlarımla buluşup denize gitmeyi özledim. Hep aynı yüzleri görüyorum. Biraz değişiklik olsun diye dışarıya çıktım. Denize girmeyi, plajda oturmayı çok özledim" dedi.

ANTALYA Sokaklarda çocuk cıvıltısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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