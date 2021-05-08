ANTALYA SERİK'TE 10 NOKTADA PAZAR KURULDU

ANTALYA'nın Serik ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 10 noktada pazar kuruldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 10 noktada pazar kuruldu. HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılarak içeri alınan vatandaşlar alışverişini yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma sürecinde cumartesi günleri pazarların açılmasına ilişkin genelgesinin ardından Serik ilçesinde de 10 yerde semt pazarı kuruldu. Saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak pazarlara gelen esnaf sabahın erken saatlerinde tezgah açarak, müşteri beklemeye başladı. Pazar yerlerinin giriş ve çıkışları kontrollü geçişlerin sağlanabilmesi için bariyerlerle kapatıldı. Saatin 10.00'u göstermesiyle Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşlar ateşleri ölçülerek, HES kodu sorgulamasının ardından pazar yerlerine alınmaya başladı.

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine istinaden 10 gün aradan sonra ilk defa pazar yerlerini açtıklarını söyledi. Uygulamadan memnuniyetini dile getiren Akıllı, "Pazar yerlerinin açılması hem üreticimiz, hem pazarcı esnafımız hem de tüketicimiz için fayda sağladı. Devlet büyüklerimizden arife günü de aynı şekilde pazar yerlerinin açılmasını istiyoruz" dedi.

Pazarcı Zafer Kirli, "Pandemi süreci içerisinde ilk pazarımızı açtık. Memnunuz. 7-8 günlük bir süreç evde geçti. Bu süre içerisinde başka bir gelir kaynağımız olmadı. Pazarlarımızın açılmasından memnunuz. İnşallah pazarımız iyi olur. Özellikle arife günü tekrar pazar kurulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Alışverişe gelenler ise pazarın açılmasından memnun olduklarını ve alışverişlerini yaptıklarını, yığılmalar olmadığını, insanların rahatlıkla alışverişlerini yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Serik'te cuma pazarı, salı pazarı, pazar pazarı, Belek pazarı, Gedik pazarı, Boğazkent pazarı, Gebiz pazarı, Abdurrahmanlar pazarı, Yukarıkocayatak pazarı ve Çandır pazarı olmak üzere 10 ayrı yerde pazar kuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı