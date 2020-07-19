Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik

Antalya'da hafta sonu sıcak hava dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluğa neden oldu.

Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik
19.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:17

Antalya'da hafta sonu sıcak hava dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluğa neden oldu. Hem deniz hem kıyıda yoğunluk olduğu gözlemlenirken, sosyal mesafe ve maske unutuldu.

Turizm kenti Antalya'da yüzde 67'ye varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkta yüksek oldu. Bunaltıcı havadan etkilenenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçülürken, bulutların arasından kendini gösteren güneş altında Antalyalılar bronzlaştı. Yoğunluğun üst seviyede olduğu sahilde sosyal mesafe korunamazken, denizin içinde de sosyal mesafe ihlal edildi. Güneşlenenler ve sahilde oturanların büyük çoğunluğunun maske takmaması da dikkat çekti.

Ailesiyle denize gelen Sena Uyar, denizin çok güzel olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla denize geldim, hava çok sıcak. Kalabalık olsa da eğleniyorum" dedi.

"Antalya'da vaka sayısı az"

Diyarbakır'fan ailesini ziyarete gelen Gamze Ay, "Karantina sürecinden çok etkilendik ve hava almak istedik. Annemden aldığım bilgilere göre Antalya'da vaka sayısı az. Ama Diyarbakır'ın gelenek görenekleri kapsamında nişan, düğün ve cenazelere çok büyük katılımlar oluyor. O nedenle vaka sayısında bir artış oluyor. Umarım daha fazla ileri gitmez" dedi.

Sahilde şu an kimsenin maske takmadığını dile getiren Ay, "Herkes denize girme telaşında. Biz de takmadık. Ama yanımızda dezenfektan, kolonya ve maske var. Ama şu an takmadık. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ama herkesin uymasını istiyoruz. Kalabalık çok fazla. Önlem alınması gerekiyor ama insanlar da çok fazla sıkıldı. İnsanlar durumu olağan akışına bıraktı sanırım" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen engelliler plajında ise görevliler engelli bireylere yardımcı oldu. Platform üzerine engelliler haricindeki kişilerin çıkmasına izin verilmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var Politika
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti Politika
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Metiner'in 'Soylu yokken ben vardım' sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Seyfi Dursunoğlu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç İrfan Buz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ankara Selçuk Otomobil Erzurumspor Kulübü
Şu an buradasınız: Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 16:28:05. #1.15#
title