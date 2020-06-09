Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri
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Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri

Akdeniz'in gözde tatil beldesi Antalya'da gezilecek en güzel yerler nerelerdir? Antalya'nın geleneksel yemekleri ve muhteşem tarihi dokusunu daha önce keşfettiniz mi? Tüm bilgiler haberimizde.

Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri
09.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:20

Türkiye'nin en kalabalık 5. şehri olan Antalya, muhteşem koyları, tarihi kalıntıları ve eşsiz yemek kültürü ile her yıl binlerce turist çekmektedir. Güneyinde Akdeniz, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda ise Karaman ve Mersin ile komşu. Antalya nüfusu 2019 yılına göre 2.511.700'dir.

TATİL CENNETİ ANTALYA'DA EN GÜZEL TATİL MEKANLARI

Uzun plajı, mis havası,kültürel değerleri ve İrili ufaklı, her bütçeye hitap eden otelleri ile aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

Kaş

Türkiye'nin en iyi dalış noktası olan Kaş, her yıl binlerce turistin akınına uğramaktadır. Deniz ve dağların arasına sıkışmış şirin bir ilçedir.

Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri

Manavgat

Antalya'nın en büyük ilçeleri arasındadır. 1960 yılından beri turist çekmeyi başarmış bu şehir, manavgat'ta doğa harikası Oymapınar Gölü ve barajda bulunmaktadır.

Kalkan

Eski Rum evleri ve bozulmamış yapıları ile doğal güzelliklerini korumayı başarmıştır. Bu doğa harikasında Rafting ve Kano sporları yapılabilir.

Adrasan

Eşsiz kumsalı ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turisti kendine hayran bırakıyor. Kemer üzerinden gidebileceğiniz bu yer, su sporları açısından oldukça gelişmiştir. Deniz sığ olduğu için yüzmeyi bilmeyen ve çocuklar burada rahatlıkla yüzebilir.

ANTALYA İKLİMİ

Akdeniz ikliminin görüldüğü, yazları sıcak ve kuru, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yaz aylarında sıcaklık, 30-35 dereceye kadar çıkmaktadır. Nem oranı %64 civarındadır. Bitki örtüsü ise Akdeniz iklimi'nin getirdiği maki adlı kısa ve her mevsim yeşil ağaçlardan oluşur.

Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri

ANTALYA'YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Akdeniz ikliminin görüldüğü şehirde, yazları oldukça sıcak, kışları ise ılıman geçmektedir. Yaz turizmin geliştiği ve bu yüzden Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında nüfusta artış gözükmektedir.Ekim ve Mayıs aylarında tatil için en doğru zamandır.

ANTALYA MUTFAĞI

Antalya piyazı

Diğer piyazlardan farklı olarak içinde tahin ve tarator bulunur.

Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri

Laba dolması

Kuzu kaburgası ilk önce haşlanır daha sonra üzerine yoğurt sürülerek fırına verilir. Daha çok özel günlerde servis edilir.

Hülüklü çorbası

Bol sarımsak, et ve yoğurt bulunan çorba, Antalya halkının sofralarından eksik olmaz.

Biber frigya dolması

İçli köftenin bulgursuz halidir. Un ve yumurta ile kızartılır.

Alanya bohçası

Krep hamurundan oluşan ve iç harcı isteğe bağlı olarak değişen bir lezzettir.

Şilofta

Elle açılan yufka ile hazırlanan, oldukça pratik bir tatlıdır.

Arap kadayıfı

Antep fıstığı ile lezzetlendirilen kadayıf, kızartılıp dondurma ile servis edilir.

Hibeş

Antalya'ya ait meze ve sos çeşididir. Tahin, limon suyu ve baharatların karışımı ile yapılır.

ANTALYA'DA GEZİLECEK EN GÜZEL YERLER

Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri

Kaleiçi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, nadir güzelliklerden biridir. Tarihi evler, tarihi yapıları, gelenek ve görenekleri korumuş bu yeri görmeden Antalya'dan ayrılmayın.

Yanartaş

Alara Han kalesi

Alanya'ya yaklaşık 40 km mesafede bulunan Alara Çayı'nın kenarında bulunan ve Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldı.

Tarihi saat kulesi

Şehir merkezinde bulunan, 1901 senesinde Sadrazam Küçük Sait Paşa tarafından yaptırılan yapı, kare gövdelidir ve gövdenin altında bir, üzerinde üç sıra silme vardır.

Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Antalya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Akdeniz'in incisi Antalya'da tatil yerleri

Olympos Antik Kenti

Kumluca ilçe sınırları içinde yer alır. Günümüze ulaşan bir çok tarihi kalıntı ise burada sergilenmektedir. Ağaç evleri, çadır kurabileceğiniz açık alanlar ile gençlerin uğrak noktasıdır.

Aziz Nikolas (Noel Baba) Müzesi

Antalya'nın Demre İlçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin katında bulunan ve hiçbir bozulma olmamış tapınak bulunmaktadır.Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un asıl kemiklerinin burada olabileceği iddia ediliyor. En çok hristiyanlar tarafından ziyaret edilen müze, her yıl ilgi çekmeyi başarmıştır.

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