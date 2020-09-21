"Karışmayın, aile içi" deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı
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"Karışmayın, aile içi" deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı

Antalya'da bir parktaki kuzenlerin yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Arada dinlenip sonra tekrar kavga eden kuzenler ancak polis gelince durdu. Şahısların daha sonra olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi barışarak ayrılmaları ise dikkat çekti.

21.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:32

Antalya'nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarındaki genç bir kadın ile çevredekilerin ayırma çabalarına müsaade etmeyen kuzenlerin kavgası polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barışarak olay yerinden ayrıldılar.

DİNLENEREK KAVGA ETTİLER

Dün saat 16.30'da kentin en yoğun trafik akışına sahip kavşaklarından Antalyaspor Kavşağı'nda biri kadın 3 kişi cadde üzerindeki çimenlik alanda bilinmeyen sebepten ötürü tartışmaya başladı. Kuzen olduğu belirtilen iki erkeğin tartışması bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kuzenlerin yanında bulunan genç kadın ise ilk etapta ayırmaya çalışıp başarılı olamadığı kavgayı kaldırımdan izlemek zorunda kaldı. Kavgaya ara verip zaman zaman dinlenen kuzenler, sözlü atışmaların ardından kavgalarına kaldıkları yerden devam etti.

Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası

BARIŞARAK OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar araya girip kavgayı sonlandırmak istedi ancak başarılı olamadılar. Kavga devam edince 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayrılmak bilmeyen kuzenlerin kavgası, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kuzenler, birbirlerinden şikayetçi olmayıp barışarak olay yerinden ayrıldı.

Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası
'Karışmayın, aile içi' deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
TEBRİKLER..: TEBRİKLER. . . . ÇOK EDEPLİCE BİR KAVGA BÜYÜK KÜÇÜĞÜNÜ DÖVÜYOR KÜÇÜK İSE DAYAĞA RAĞMEN ELİNİ KALDIRMIYOR İŞTE TAM OLARAK SAYGI BU HER İKİ TARAFIDA TEBRİK EDİYORUM SONRA NE GÜZEL BARIŞARAK AYRILIYORLAR.
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1907: Kavga etmemişler Beyazlı Siyahlıyı dövmüş yarım saat
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İBRAHİM ŞİNASİ: Dövüş, sıvış; aş, yumuş. Seni doğrudan ilgilendirmeyen dövüş oldu mu sıvışmak, karnın açsa evinden veya ikram olunca yumuşmak lazım. . Arkadaşlar arsında özel bir bağ var. Babayla oğulun, karıyla kocanın, anayla kızın, su sızmaz dostlukların kavgasına karışmamayı öğrenmeli herkes.
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