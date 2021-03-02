Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kavşaktaki Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması tartışmaya neden oldu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kavşaktaki Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması tartışmaya neden oldu

02.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:10
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kavşaktaki Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması tartışmaya neden oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kavşakta bulunan Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması, ilçe belediye meclis toplantısında tartışmaya yol açtı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kavşakta bulunan Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması, ilçe belediye meclis toplantısında tartışmaya yol açtı.

Gazipaşa Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a yerinden kaldırılan Osmanlı tuğrasının Gazipaşa-Alanya Havalimanı kavşağındaki yerine tekrar konulup konulmayacağını sordu.

Başkan Yılmaz, tuğra konusunda bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Sizden başka orada bir tuğra görmek isteyen olmadı. Büyük çoğunluk başka şeyler görmek istiyor. Havalimanı kavşağı olduğu için ve ilçemizin ismini Atatürk verdiği için oraya Atatürk'ü ve Gazipaşa'yı anımsatan bir görsel istediler." dedi.

Kavşağı nasıl bir görsel konulacağı konusunda henüz bir karar almadıklarını ifade eden Yılmaz, konuyla ilgili görüşlerin alınacağını kaydetti.

Meclis üyelerinin istediği bir yere tuğrayı koyabileceklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Tuğrayı düşündüğünüz bir yer varsa oraya taşırız. Başkan olarak benim görüşüm, biz Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz, atalarımızdır. 16 Türk devletinden biridir ama Gazipaşa Osmanlı döneminde kurulmuş ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değil. Cumhuriyet döneminde kurulmuştur, ismini Atatürk vermiştir. Burası Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum."

Söz alan AK Parti Meclis üyesi Mehmet Ali Kalaycı ise ilçedeki farklı görsellerin kaldırılmamasına karşılık Osmanlı tuğrasının kaldırıldığına dikkati çekerek, "Bu zihniyetle ilçe yazboz tahtasına döner. Her gelen öncekinin yaptıklarını değiştirir. Buna meydan vermeyelim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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