Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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