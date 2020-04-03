Antalya'nın 19 ilçesine EKİP yardımı yapılıyor
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Münir Karaloğlu, Antalya, PTT, Güncel

Antalya'nın 19 ilçesine EKİP yardımı yapılıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı Yardımları Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek kalmadan evlere teslim ediliyor.

03.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:21
Antalya'nın 19 ilçesine EKİP yardımı yapılıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı Yardımları Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek kalmadan evlere teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EİKP kapsamında Antalya'dan 38 bin 714 kişiye 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılacak. 3 Mart Cuma Saat: 11.00 itibariyle yardımlar Vali Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı. Vefa Sosyal Destek Grupları yardım alacak vatandaşlara paralarını evlerinde teslim ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre vatandaşlar PTT Kart kullanarak PTT ve kamu bankaları ATM'lerinden; PTT Kartı olmayan hak sahipleri de PTT şubelerine giderek söz konusu destekten faydalanabileceklerdi. Ancak Antalya'da Vali Münir Karaloğlu vatandaşların yardım almaya giderken olası virüs tehdidiyle karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla yardımların evlere teslim edileceğini açıkladı. Jandarma, Emniyet Personeli ve Vefa Sosyal Destek Grubu Görevlileri ailelere yardımlarını evlerinde teslim ediyor. Market ihtiyaçlarını da karşılaşıyor.

Kimlere yardım yapılacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamada, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın EİKP Destek Programı kapsamında bin TL ödeme yapılacağı, düzenli merkezi sosyal yardım veya aylıklardan evde ödeme seçeneğiyle yaralanan haneler, EİKP Destek Programı ödemelerinden de aynı şekilde faydalanabilecekleri belirtilmişti.

Antalya'da 38 bin 714 kişiye 38 milyon 714 bin lira

EİKP Destek Programı kapsamında 81 ille eş zamanlı olarak Antalya'da da tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılmaya başladı. Bu kapsamda Antalya merkez ve 19 ilçesinden tespit edilen 38 bin 714 kişiye 38 milyon 714 bin liralık destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Doğum tarihlerinin son rakamları dikkate alınarak yapılacak ödemeler tarihleri ise şu şekilde:

0 - 5 ile Bitenler 1 Nisan 2020

1 – 6 ile Bitenler 2 Nisan 2020

2 -7 ile Bitenler 3 Nisan 2020

3 – 8 ile Bitenler 4 Nisan 2020

4 - 9 ile Bitenler 5 Nisan 2020 - ANTALYA

Kaynak: İHA

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