ANTALYA Kurbanlık satıcılarına sahte para kalemi dağıtıldı

09.08.2019 04:51

Kurbanlık satıcılarına sahte para kalemi dağıtıldı

ANTALYA'da kurban pazarlarını gezen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, satıcıları dolandırıcılara karşı uyararak sahte para tanıma kalemi dağıttı.

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde kurulan kurban pazarlarını ziyaret eden Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur ve Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek'le beraber incelemelerde bulunarak, satıcılara sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

Kurban satış noktalarında 10 yıldır sahte para kalemi dağıttıklarını belirten Yardımcı, Bir dana 10 bin TL. Bu paranın içine 5 tane sahte 100 TL'lik banknot konulduğunda farkına varamayabiliyorsunuz. Bu kalem sayesinde paranın sahte olup olmadığını anlıyorsunuz dedi.

Hayvan yetiştiriciliğinin zor olduğunu anlatan Başkan Yardımcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü halkın efendisidir. Onlar hayvan yetiştirecek, biz de yiyeceğiz. Bu satış yerimizde yüzde 80 oranında kurbanlıklar satılmış. Kurban Bayramı'na kadar tüm hayvanların satılacağını umuyoruz. Umarım üreticilerimiz evlerine gülerek gider diye konuştu.

HAYVANLARI ÇALINAN ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur da hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı satıcıları uyardı. Tuğgeneral Alptemur, Tokat'tan Antalya'ya hayvanlarını sevk eden besici Mustafa Sevük'ün 25 kurbanlığının çalındığını, bunlardan 17'sinin Sivas'ta bulunduğunu hatırlattı. Sevük'e ait hayvanlardan 8'inin kesilerek satıldığının tespit edildiğine değinen Tuğgeneral Alptemur, Çalınan 8 düvenin zararı devlet tarafından karşılanacak dedi.

Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ise satıcılarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaynak: DHA