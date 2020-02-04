: Antalya köksal toptan: proje bittiğinde daha güzel bir türkiye olacaktır

04.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:56

Köksal Toptan: Proje bittiğinde daha güzel bir Türkiye olacaktır

KAMU Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, Antalya'da düzenlenen toplantıda 'Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi'nin 2021 başında tamamlanacağını söyledi. Toptan, 'Bittiğinde daha güzel bir Türkiye olacaktır. İnsanlığımızın mayasındaki güzel özellikleri dışarı çıkarmaya çalıyoruz. 81 ilin tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Ankara'da oturup proje üretmek yerine projenin amacını yüz 100'e paylaşmayı daha anlamlı bulduk' dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile ortak finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen 'Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi' kapsamında, Antalya'da çalıştay düzenlendi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerinin yer aldığı toplantının açılış konuşmasına, Antalya'daki ilçe belediye başkanları ve kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Açılışın ardından Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, basın toplantısı düzenleyerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'HİÇ HOŞUMUZA GİTMEYEN SONUÇLAR ÇIKTI'

Yerel yöneticilerin, halka en yakın birimler olduğunu belirten Köksal Toptan, yöneticilere değer katılması ve yerel yönetimlere sağlanan imkanların halka ulaşması gerektiğini söyledi. Dünyada yükselen değerlerin zaman zaman kalıcı hale gelebildiğini kaydeden Toptan, kamuda etiğin bu değerlerden olduğunu aktardı. Yerel yönetimlerdeki ilgili durumu öğrenmek için anketler düzenlediklerini dile getiren Toptan, "Hiç de hoşumuza gitmeyen sonuçlarla karşılaştık. Vatandaşlara 'Yerel yönetimlerde yolsuzluk olur mu' sorusuna çok yüksek oranda 'evet' cevabı geliyor. Biz bu kadar kötü çalıştığına inanmıyoruz. Elbette vardır ama bu kadar olmadığını düşünüyoruz. Kayırmacılığı soruyoruz; yüzde 90 oranında olumsuz cevap geliyor. 'Bunların düzeleceğine inanıyor musunuz' sorusunda yüksek oranda olumlu cevap geliyor. Bu bizi ümitlendiriyor" dedi.

'BİTTİĞİNDE DAHA GÜZEL TÜRKİYE OLACAK'

Etik değerlerin geleneklerde var olduğunu kaydeden Köksal Toptan, 'etik ilkeler' diye sayılan 18 temel maddenin benimsenmesi durumunda Türkiye'nin, özüne döneceğine vurgu yaptı. Dürüstlükten ödün verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Toptan, şöyle devam etti:

"Yerel yöneticilerin bu işe gönül vermesi lazım. Herkesin bunun ucundan tutması lazım. Proje ile eksiklerimize bakıyoruz. Projeyi 2021 başında bitirmiş olacağız. Bittiğinde daha güzel bir Türkiye olacaktır. İnsanlığımızın mayasındaki güzel özellikleri dışarı çıkarmaya çalıyoruz. 81 ilin tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Ankara'da oturup proje üretmek yerine projenin amacını yüz 100'e paylaşmayı daha anlamlı bulduk."

Yaptıkları anket çalışmalarının sonuçlarından örnekler veren Toptan, şunları kaydetti:

"Adam kayırma, yakınını işe alma, ihale yolsuzluğu, imar değişiklerinde algı çok kötü, yüzde 90'ının üstünde olumsuz bir tablo ile karşılaştık. Biz tespitte bulunuyoruz. Kötü görülen tabloyu düzeltmek için mevzuat boşluğu mu var, ona da bakıyoruz. Almanya'da Berlin Belediyesi'nde bağımsız bir savcı var. Sadece belediyedeki yolsuzluklara bakıyor. Bizde öyle bir sistem yok. Küçük belediyelerde valinin gönderdiği bir kişi denetleme görevi yapıyor. Yargı yetkisi yok denetim yetkisini kullanarak başkana müdahale edebiliyor. Böyle bir öneri gelir mi, bilmiyoruz ama anlaşılıyor ki mevzuat boşlukları var. Yasa koyuculara önerilerde bulunacağız."

Proje kapsamında gezdikleri illerde çok güzel tablolar da gördüklerinin altını çizen Köksal Toptan, "Diyarbakır'da muhteşem şehircilik anlayışını gördük. Keşke bütün şehirler bu anlayış ile yönetilse. Orada olan tablo gurur verici, eski Diyarbakır muhteşem onarılmış, pırıl pırıl olmuş. Yeni Diyarbakır bulvarların olduğu modern bir şehir olmuş" dedi.

Kaynak: DHA

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