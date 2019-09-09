Antalya kayınpederinin arkasından 'sen benim tek arkadaşım, tek dostumdun' diye gözyaşı döktü

09.09.2019 12:00

Kayınpederinin arkasından 'Sen benim tek arkadaşım, tek dostumdun' diye gözyaşı döktü

Antalya'da küçükbaş hayvanlarını otlatırken dinlenmek için kaldırım taşına oturan Mustafa İpek (66), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kayınpederinin cansız bedenine sarılan Arzu İpek, Sen benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım diye gözyaşı döktü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarı'nda meydana geldi. Caddenin sağ tarafındaki otluk alanda küçükbaş hayvanlarını otlatan Mustafa İpek'e, dinlenmek için oturduğu kaldırım taşında 07 VS 403 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otluk alana sıçrayan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü ise otomobille kaçtı.

GELİNİN FERYADI

İpek'in olay yerine gelen çocukları ve yakınları cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. Eşinin babasının yerde yatan cansız bedenine sarılan Arzu İpek, Sen benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım diye gözyaşı döktü.

Besicilikle uğraşan 12 çocuk babası İpek'in cenazesinin üzerine sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye açıldı. Yaklaşık iki saat boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının olay yerine gelmemesi üzerine İpek'in yakınları tepki gösterdi. Olay yerinden kaçan aracın sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA