ANTALYA Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu

Karanlık dünyasında notalarla yaşam bulduANTALYA'da yaşayan ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi alan görme engelli Tuana Alkan'ın (15), en büyük hayali dünyaca ünlü piyanist olmak.

Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu

ANTALYA'da yaşayan ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi alan görme engelli Tuana Alkan'ın (15), en büyük hayali dünyaca ünlü piyanist olmak. Koronavirüs günlerini, evde elektro piyano çalarak geçiren Tuana'ya, 8 yaşındaki kız kardeşi Melike de şarkılar söyleyerek, eşlik ediyor.

Antalya'da 6.5 aylıkken prematüre dünyaya gelen Mehmet Cemal-Menekşe Alkan çiftinin kızı Tuana Alkan, hayata görme engelli başladı. Kentte sadece görme engelli özel çocukların eğitim alacağı okul olmadığı için ailesi, Tuana'yı 5 yaşındayken, Ankara'da yaşayan anneannesinin yanına gönderdi. Anaokul ile ilk ve ortaokulu Ankara'da bitiren Tuana, 7 yaşında ise piyano eğitimi almaya başladı. Görme engelli bireylerin yer aldığı derneklerde konserler veren Tuana, 2 yıl önce piyano eğitimini profesyonelleştirdi. Piyano öğretmeninin mutlak kulak olduğunu söylemesi üzerine de güzel sanat lisesi sınavlarına hazırlandı. Yıllar sonra Antalya'daki ailesinin yanına dönen Tuana, geçen eylül ayında ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavını kazandı. Halen müzik eğitimine devam eden 9'uncu sınıf öğrencisi Tuana Alkan, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde çeşitli aktivitelere katılıyor.

KARDEŞİ ŞARKI SÖYLEYEREK EŞLİK EDİYOR

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyanonun yanı sıra keman eğitimi de alan Tuana, koronavirüs nedeniyle derslerine uzaktan devam ediyor. Evdeki elektronik piyanosunun başından kalkmayan Tuana'ya 8 yaşındaki kardeşi Melike de şarkılar söyleyerek, eşlik ediyor.

Tuana Alkan, Acun Ilıcalı'yla tanışıp, 'O Ses Türkiye' müzik yarışmasına katılmak istiyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı planlayan Tuana'nın hedefinde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı var. Tuana, dünyaca ünlü piyanist olmak istiyor.

'DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI OLMAK İSTİYORUM'

Tuana Alkan, 'İki sene önce profesyonel piyona eğitimi almaya başladım. Piyano ve keman çalıyorum. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisiyim. Bu okulu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmak istiyorum. Piyanist olmak istiyorum. Bir de 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmak istiyorum. Seda Sayan ve Beyaz'ı seçmek istiyorum. Hep birlikte konser vermek istiyorum. Dünyaca ünlü bir sanatçı olmak istiyorum. Yarışmalara katılıp dereceler elde edeceğim. Her şey çok güzel olacak" dedi.

'MUTLAK KULAĞIM'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde uzaktan eğitime devam ettiğini anlatan Tuana Alkan, 'Spor yapıyorum. Test çözüyorum. Kardeşimle evcilik oynuyorum. Birlikte şarkı söylüyoruz. Kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. 7 yaşından bu yana piyano çalıyorum. Mutlak kulağım. Her duyduğumu çalabiliyorum. Elimden ne gelirse onu yapıyorum. Başaracağım ve daha iyi yerlerde olacağım" diye konuştu.

PREMATÜRE DOĞDU, GÖRME ENGELİ OLUŞTU

Anne Menekşe Alkan (44) da 'Tuana 6,5 aylık prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi. Sonrasında görme engeliyle birlikte yaşamaya başladık. Çocukluğu çok güzel geçti. 5 yaşına kadar beraberdik. O süreçte eğlenceli ve mutlu bir çocuktu. 5 yaşından sonra eğitim için Ankara'ya anneannesinin yanına gitti. Anneannesi ona özveriyle, eğitim sürecinde destek oldu. 7 yaşında müziğe yeteneği ortaya çıktı. Müziğe yönlendirdik. Çalmaktan, söylemekten çok mutlu" dedi.

Anneanne Ayfer Eray (70) ise yaklaşık 10 yıldır torunuyla birlikte Ankara'da yaşadıklarını anlattı. Eray, 'Tuana, Antalya'da yeterli eğitim alamayacağı için yanıma geldi. 5 yaşından liseye kadar birlikte yaşadık. Bu sene ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığı için Antalya'ya geldik. O zamana kadar da özel eğitimlere gittik. 7 yaşında, bir öğretmeninin tavsiyesiyle piyanoya başladık. Bu Tuana için çok iyi oldu. İki sene önce öğretmeni Tuana'nın mutlak kulak olduğunu söyledi ve yetenek sınavlarına girmesi için bizi yönlendirdi. Tuana müzikle uğraşmaktan çok mutlu" diye konuştu.

'TEK ÖNEMLİ ŞEY KIZIMIN MUTLULUĞU'

Tuana'nın babası Mehmet Cemal Alkan (50), kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, 'Eğitim balık yemek değildir, balık tutmaktır. Mühim olan balık tutabilmesidir. Bizim için tek önemli şey kızımızın mutluluğu. Balığı kendisi tutsun" şeklinde konuştu

Korona günlerinde ablasıyla birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Melike Alkan da 'Koronavirüs günlerinde evde ablamla birlikte oyun oynuyoruz. Ablam piyano çalışıyor, ben de şarkılar söylüyorum. Ablamla birlikte şarkılar söyleyince çok mutlu oluyorum" dedi.

Kaynak: DHA