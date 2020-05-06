ANTALYA Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu

ANTALYA Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu
06.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:35

Karanlık dünyasında notalarla yaşam bulduANTALYA'da yaşayan ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi alan görme engelli Tuana Alkan'ın (15), en büyük hayali dünyaca ünlü piyanist olmak.

Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu

ANTALYA'da yaşayan ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi alan görme engelli Tuana Alkan'ın (15), en büyük hayali dünyaca ünlü piyanist olmak. Koronavirüs günlerini, evde elektro piyano çalarak geçiren Tuana'ya, 8 yaşındaki kız kardeşi Melike de şarkılar söyleyerek, eşlik ediyor.

Antalya'da 6.5 aylıkken prematüre dünyaya gelen Mehmet Cemal-Menekşe Alkan çiftinin kızı Tuana Alkan, hayata görme engelli başladı. Kentte sadece görme engelli özel çocukların eğitim alacağı okul olmadığı için ailesi, Tuana'yı 5 yaşındayken, Ankara'da yaşayan anneannesinin yanına gönderdi. Anaokul ile ilk ve ortaokulu Ankara'da bitiren Tuana, 7 yaşında ise piyano eğitimi almaya başladı. Görme engelli bireylerin yer aldığı derneklerde konserler veren Tuana, 2 yıl önce piyano eğitimini profesyonelleştirdi. Piyano öğretmeninin mutlak kulak olduğunu söylemesi üzerine de güzel sanat lisesi sınavlarına hazırlandı. Yıllar sonra Antalya'daki ailesinin yanına dönen Tuana, geçen eylül ayında ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavını kazandı. Halen müzik eğitimine devam eden 9'uncu sınıf öğrencisi Tuana Alkan, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde çeşitli aktivitelere katılıyor.

KARDEŞİ ŞARKI SÖYLEYEREK EŞLİK EDİYOR

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyanonun yanı sıra keman eğitimi de alan Tuana, koronavirüs nedeniyle derslerine uzaktan devam ediyor. Evdeki elektronik piyanosunun başından kalkmayan Tuana'ya 8 yaşındaki kardeşi Melike de şarkılar söyleyerek, eşlik ediyor.

Tuana Alkan, Acun Ilıcalı'yla tanışıp, 'O Ses Türkiye' müzik yarışmasına katılmak istiyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı planlayan Tuana'nın hedefinde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı var. Tuana, dünyaca ünlü piyanist olmak istiyor.

'DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI OLMAK İSTİYORUM'

Tuana Alkan, 'İki sene önce profesyonel piyona eğitimi almaya başladım. Piyano ve keman çalıyorum. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisiyim. Bu okulu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmak istiyorum. Piyanist olmak istiyorum. Bir de 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmak istiyorum. Seda Sayan ve Beyaz'ı seçmek istiyorum. Hep birlikte konser vermek istiyorum. Dünyaca ünlü bir sanatçı olmak istiyorum. Yarışmalara katılıp dereceler elde edeceğim. Her şey çok güzel olacak" dedi.

'MUTLAK KULAĞIM'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde uzaktan eğitime devam ettiğini anlatan Tuana Alkan, 'Spor yapıyorum. Test çözüyorum. Kardeşimle evcilik oynuyorum. Birlikte şarkı söylüyoruz. Kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. 7 yaşından bu yana piyano çalıyorum. Mutlak kulağım. Her duyduğumu çalabiliyorum. Elimden ne gelirse onu yapıyorum. Başaracağım ve daha iyi yerlerde olacağım" diye konuştu.

PREMATÜRE DOĞDU, GÖRME ENGELİ OLUŞTU

Anne Menekşe Alkan (44) da 'Tuana 6,5 aylık prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi. Sonrasında görme engeliyle birlikte yaşamaya başladık. Çocukluğu çok güzel geçti. 5 yaşına kadar beraberdik. O süreçte eğlenceli ve mutlu bir çocuktu. 5 yaşından sonra eğitim için Ankara'ya anneannesinin yanına gitti. Anneannesi ona özveriyle, eğitim sürecinde destek oldu. 7 yaşında müziğe yeteneği ortaya çıktı. Müziğe yönlendirdik. Çalmaktan, söylemekten çok mutlu" dedi.

Anneanne Ayfer Eray (70) ise yaklaşık 10 yıldır torunuyla birlikte Ankara'da yaşadıklarını anlattı. Eray, 'Tuana, Antalya'da yeterli eğitim alamayacağı için yanıma geldi. 5 yaşından liseye kadar birlikte yaşadık. Bu sene ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığı için Antalya'ya geldik. O zamana kadar da özel eğitimlere gittik. 7 yaşında, bir öğretmeninin tavsiyesiyle piyanoya başladık. Bu Tuana için çok iyi oldu. İki sene önce öğretmeni Tuana'nın mutlak kulak olduğunu söyledi ve yetenek sınavlarına girmesi için bizi yönlendirdi. Tuana müzikle uğraşmaktan çok mutlu" diye konuştu.

'TEK ÖNEMLİ ŞEY KIZIMIN MUTLULUĞU'

Tuana'nın babası Mehmet Cemal Alkan (50), kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, 'Eğitim balık yemek değildir, balık tutmaktır. Mühim olan balık tutabilmesidir. Bizim için tek önemli şey kızımızın mutluluğu. Balığı kendisi tutsun" şeklinde konuştu

Korona günlerinde ablasıyla birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Melike Alkan da 'Koronavirüs günlerinde evde ablamla birlikte oyun oynuyoruz. Ablam piyano çalışıyor, ben de şarkılar söylüyorum. Ablamla birlikte şarkılar söyleyince çok mutlu oluyorum" dedi.

ANTALYA Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haberler
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de geliştirdiği korona aşısı, insanlar üzerinde denenmeye başladı Haberler
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de geliştirdiği korona aşısı, insanlar üzerinde denenmeye başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irrfan Khan Ajda Pekkan Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Karar Futbol Ankara
Şu an buradasınız: ANTALYA Karanlık dünyasında notalarla yaşam buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 08:42:10. #1.14#
title