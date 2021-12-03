Antalya Havalimanı'nda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
Antalya Havalimanı'nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Havalimanındaki etkinliğe Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, emniyet mensupları ve engelli öğrenciler katıldı.
Emniyet personeli eşliğinde yolcu uçağı ve polis helikopterini gezen öğrenciler, doyasıya eğlendi.
Etkinlik yemek programıyla son buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık."
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri