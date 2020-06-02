ANTALYA GELİNİNE SARILAN ŞEHİDİN ANNESİ: 'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'
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ANTALYA GELİNİNE SARILAN ŞEHİDİN ANNESİ: 'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın eşi Jandarma Astsubay Ayça Özcan (27), izindeyken bulunduğu Mersin'den Antalya'ya karayoluyla eskort eşliğinde getirildi.

02.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:27

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın eşi Jandarma Astsubay Ayça Özcan (27), izindeyken bulunduğu Mersin'den Antalya'ya karayoluyla eskort eşliğinde getirildi. Şehit Özcan'ın baba evine gelen Ayça Özcan'ı, askeri erkan karşıladı. Araçtan inen Ayça Özcan, kayınpederi Tuncer Özcan'a sarılarak, "Baba, nedir bu hal. Buraya gelene kadar herkes farklı bir şey söyledi. Ne olur bana doğruyu söyle. Bu taziye çadırları niye kuruldu" dedikten sonra birbirlerine sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Özcan da aşağı inerek, gelinini bahçe kapısında karşıladı. Ayşe Özcan, sarıldığı gelinine "Şimdi düğününü yaptık Ayçam" dedi. İkili daha sonra görevlilerce teskin edilerek, şehidin evine çıkarıldı.

ANTALYA GELİNİNE SARILAN ŞEHİDİN ANNESİ: 'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'
ANTALYA GELİNİNE SARILAN ŞEHİDİN ANNESİ: 'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'
ANTALYA GELİNİNE SARILAN ŞEHİDİN ANNESİ: 'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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