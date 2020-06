ANTALYA Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri Antalya Kepez'de Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri Antalya Kepez'de*- Antalya'nın Kepez Belediyesi, halkın kullanımına kazandırdığı çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin aynısını yaptırdı.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri Antalya Kepez'de

*- Antalya'nın Kepez Belediyesi, halkın kullanımına kazandırdığı çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin aynısını yaptırdı.

Antalya'nın en geniş ormanlık alanlarına sahip Kepez Belediyesi, orman alanlarını halkın kullanımına kazandırırken, bir yandan da özel objelerle de cazibe merkezi haline getiriyor. Doğayla iç içe olan ve her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlayan ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin aynısı inşa edildi. ParkFuntastic'teki çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Denizli'nin Pamukkale'sini de Antalya'ya ve Kepez'e getirdik" dedi. Parka birbirinden güzel turizm objelerinin kazandırıldığını belirten Başkan Tütüncü, "Burası çam ormanlarının içerisinde, Antalya'nın girişinde, bizim eskiden Meşe Kapısı diye bildiğimiz fantastik parkımız. Parkımızda birbirinden güzel turizm objeleri var. Artık, Denizli'nin Pamukkale'sini de getirdik. Sadece Pamukkale'nin travertenleri değil, bunun yanında pek çok özel, nitelikli macera parkurlarından çok çeşitli oyun ünitelerine, her yaşa ve her ilgi grubuna hitap eden parkurlarla Fantastikpark bambaşka güzelliğe kavuştu" diye konuştu.

KEPEZ'E TURİST ÇEKMEK

Hedeflerinin Kepez'i turizm kenti Antalya'nın önemli bir cazibe noktası haline getirebilmek olduğuna değinen Başkan Tütüncü, "Eğer DokumaPark'ı bu kadar özenle yaptıysak, bunun altında Kepez'e turist çekmek var. Eğer Lyrboton Kome'yi yıllar sonra keşfettiysek ve orada şimdi farklı bir sergileme düzeni oluşturmaya çalışıyorsak, alternatif turizme özel bir nokta haline getirmeye çalışıyorsak, aslında Kepez'i Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi yapmak var" dedi.

ParkFuntastic Pamukkale travertenleri, 600 metrekare üzerine, 67 adet traverten inşa edildi. Çanak havuz sistemiyle yapılan travertenler, özel bir boyama sistemiyle beyazlatıldı. 400 ton su kapasiteli travertenler, devir daim yöntemiyle, her gün filtreleme ve klorlama sistemiyle temizleniyor.

Kaynak: DHA