ANTALYA Dilara Kandak davasında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet Dilara Kandak davasında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbetAntalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz (25) indirimsiz...

Dilara Kandak davasında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz (25) indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Yorulmaz, son sözünde suçsuz olduğunu tekrarladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Dilara Kandak'ın kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü bir tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına Ahmet Yorulmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada ayrıca öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığa 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıldan az olmamak üzere ceza verilmesini talep etti. Kandak'ın ailesinin avukatı Fatih Yavaşlar, ölen ile sanık arasında husumet bulunduğunu belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları ise soruşturmanın eksik yapıldığını, bu eksikleri mahkemenin tamamlamaya çalıştığını belirterek, 'Kişinin nasıl öldüğüne dair bilimsel veri yoktur. Müvekkilimiz cinayeti işlememiştir" dedi.

Sanık Ahmet Yorulmaz ise son sözünde, cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, 'Bu olaylarla benim ilgim ve alakam yoktur. Duruşmalarda bildiğim her şeyi anlattım" diye konuştu.

Mahkeme sanığa 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi ve cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Fatih Yavaşlar, adaletin tecelli ettiğini ve 12 celsedir Dilara Kandak'ın eski eşinin ceza alması için mücadele verdiklerini söyledi. Mahkemenin dosyayı titizlikle incelediğini için duruşmanın uzun sürdüğünü belirten Avukat Yavavşlar, "Bugüne kadar 50'ye yakın tanık dinlendi, bir sürü bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu alındı. Sonuçta verilen karardan çok memnunuz, adalet er ya geç tecelli ediyor" dedi.

Öldürülen Dilara Kandak'ın annesi Dilek Kandak ise gözyaşları dökerek, "Adalet yerini buldu, benim kızım artık rahat uyuyacak" diye konuştu.

Baba Metin Kandan ise söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirterek, 'Bugüne kadar yaptığı çok şey yanına kaldığı için cesaretlenmişti. Şimdi cezasını buldu. İnşallah bu ders olur. Kızımız belki geriye gelmeyecek ama en azından rahat uyuyacak" dedi.

Kaynak: DHA