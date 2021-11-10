Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Atatürk'ü Anma Konseri"

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Antalya DOB Orkestrası ile solist sanatçılar soprano Semiha Derya Boran ve Gizem Şener, tenor Erdi Can Aybaş ve Burak Pektaş ile piyanist Yücel Yalçın sahne aldı.

Müzik düzenlemelerini Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı Gürhan Keser'in yaptığı konserde, ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi.

Eserler Atatürk'ün fotoğraflarından seçilmiş slayt ve video gösterimi eşliğinde seslendirildi.

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