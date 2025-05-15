Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Antalya'da deprem mi oldu?

Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Antalya'da deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Antalya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? Bugün Antalya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Antalya'da deprem ve AFAD Antalya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Antalya'da deprem mi oldu? Az önce Antalya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Antalya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? Bugün Antalya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Antalya deprem ve AFAD Antalya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Antalya'da deprem mi oldu? Az önce Antalya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

ANTALYADEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Antalya dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı.

Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Antalya'da deprem mi oldu?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Antalya dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Saha taramalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Antalya'da deprem mi oldu?

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı

Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Antalya'da deprem mi oldu?

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

5.2 büyüklüğündeki depremin hayli uzun sürdüğünü belirten çok sayıda vatandaş panikle kendini sokaklara atarken yaşadıkları panik anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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