ANTALYA DEMRE Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

ANTALYA DEMRE Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgi

Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgiTÜRKİYE'de kavurucu yaz sıcakları etkisini gösterirken, Antalya'nın Demre ilçesinde, ilçe sakinleri ve tatilciler, yaz, kış 12- 13 derece civarındaki şifalı olduğuna inanılan suya girerek serinliyor.

24.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:37

Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgi

TÜRKİYE'de kavurucu yaz sıcakları etkisini gösterirken, Antalya'nın Demre ilçesinde, ilçe sakinleri ve tatilciler, yaz, kış 12- 13 derece civarındaki şifalı olduğuna inanılan suya girerek serinliyor.

Demre'ye gelenler, ilçenin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan kapısı Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü suyla karşılaşıyor. Yolun sağında ve solunda bir küçük çay ile dere akıyor. Suyun sıcaklığı yaz- kış 12- 13 derece civarında. Demreliler ve Demre'ye tatile gelenler, sıcaktan bunalınca, denizden çıkınca, tarlada çalışıp terleyince iki soğuk su kaynağına geliyor. Kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor. Buz gibi suya girerek serinleyenler, yine aynı bölgedeki tarihi taş havuzlara da girerek, soğuk suyun keyfini çıkarıyor. Ancak soğuk suda ve özellikle taş havuzlarda birkaç dakikadan fazla kalmak olanaksız. İnsanı hemen titretmeye başlayan su özellikle ikindi saatlerine doğru yerli ve yabancı birçok kişinin akınına uğruyor. Asıl büyük akarsuyun aktığı iki noktada Demre Belediyesi'nin yaptığı tesisler, sıcak günlerde özellikle de hafta sonları dolup, taşıyor.

'BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR'

Soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor ve kas ağrıları gidiyor. Sudan çıkıldığı zaman duş alınmadığı takdirde, vücut 4-5 saat serin ve rahat olarak kalabiliyor. Suyun ayrıca birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor. Güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ettiği belirtilen suyun, mantar hastalıklarını da iyileştirdiği ifade ediliyor. 'Soğuk su' denilen yolun sağındaki su kaynağının yanındaki çamurun ise birçok cilt hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Buraya gelenler çamur banyosu da yapıyor. Çamur banyosunun cildi güzelleştirdiğine inanılıyor. Yolun sağındaki Demre- Kaş D400 karayolunun altındaki ana su kaynağında ise bin yıllık Bizanslılardan kalan dar ve derin bir havuz var. Özellikle çocuklar ve gençler, buradaki havuza atlayarak şoklama yapıyor.

'BÖYLESİ HARİKA SUDA SERİNLEMEK HARİKA OLDU'

Yolun solunda ise 'Burguç' adı verilen bir kayadan fışkıran şifalı sular bulunuyor. Burada da aynı şekilde düzenleme yapılan suyun, açken içildiği zaman bağırsakları temizlediği, mide hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Soğuk sudan çıkanlar, geceleri rahat biçimde uyuyabiliyor.

Soğuk suya giren Kürşat Uysal, "Bulunduğumuz yerdeki bu su gayet soğuk. Serinlemek amacıyla geliyoruz. Bizim için yaz günlerinde çok iyi oluyor. Sabah saatlerinde gelirsek, bağırsak sistemine çok iyi geldiği söyleniyor. Gündüz de güneş yanıklarına iyi geldiği söyleniyor. Hepiniz gelin, suyu görün" dedi.

Füsun Şahin, "Antalya'dan geldim. Müthiş bir sıcak günün ardından böylesi müthiş bir suda serinlemek harika oldu. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Nilgün Kıray da "Dışarıda 35 derece sıcaklık var. Ama bu suya girdiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Dışarıdaki sıcaklığı asla hissetmiyorsunuz. Bütün vücut yorgunluğunuzu suya bırakıp, dağıtıyorsunuz. Bu suya gelip, girin" dedi.

ANTALYA DEMRE Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı Güncel
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı Ekonomi
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Ekonomi
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılıyor
Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılıyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Huysuz Virjin Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Koray Gençerler
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: ANTALYA DEMRE Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:06:52. #1.15#
title