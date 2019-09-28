Antalya demre'de kum zambakları çiçek açtı

28.09.2019 10:40

Demre'de kum zambakları çiçek açtı

DÜNYADA ve Türkiye'de koruma altında ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü plajında çiçek açtı. Koruma altındaki kum zambakları bölge halkı ve turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Dünyada nesli tükenmekte olan kum zambakları Türkiye'de, Antalya ve çevresinde yoğun olarak görülüyor. Sayıları gün gittikçe azalan kum zambaklarının yetiştiği noktalar arasında Demre'deki Sülüklü plajı da yer alıyor. Plajdaki bir alanda çiçek açan 50 kum zambağı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Pek çok kişi kum zambaklarının fotoğraflarını çekerken, bir grup öğrenci de öğretmenleri eşliğinde gelerek kum zambaklarının inceledi.

KOPARTANA AĞIR CEZA VAR

Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

'KORUNMASINI İSTİYORUM'

İlçedeki bir özel okulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Beren Benli, Bugün öğretmenimizle kum zambağı çiçeğini tanıdık. Çok güzel çiçekler. Bunların korunmasını istiyorum dedi.

'ÖNLEM ALIRSAK, GELECEK NESİLLERE AKTARIRIZ'

Fen bilgisi öğretmeni Nuray Arslan, Bugün öğrencilerimizle endemik bir tür olan kum zambağı ile tanıştık. Nesli tükenmekte olan bir çiçektir. Günümüzde küçük bir ortamda devam ediyor hayatına. Bu küçücük alanda önlem alırsak, gelecek nesillere de kum zambağının güzel bir şekilde aktarırız diye konuştu.

'GÖRÜN, DİKKATLİ SEVİN VE KORUYUN'

İngiltere'de yaşamını sürdüren Rus Sveta Switlina, Bu çiçek dünyada kırmızı çizgide, nesli tükenmekte olan bir çiçek. Bu çiçeği görmek isteyen Türkiye'ye gelsin. Görün, dikkatli sevin ve koruyun dedi.

'ARTIK NESLİ TÜKENİYOR VE ÇOK AZLAR'

Çiçekleri inceleyen Nazlı Arıcı da şöyle dedi

Hafta sonu ailece gezintiye çıkmıştık. Etrafta kum zambakları olduğunu gördük. Çok hoşumuza gitti. İndik arabadan, baktık. Nesli tükenmekte olan kum zambakları bunlar. Biz bunların koruma altına alınmasını istiyoruz. Artık nesli tükeniyor ve çok azlar. Koruma altına alınırsa Demre'miz için de güzel olur diye düşünüyorum.

Kaynak: DHA