ANTALYA DEMRE'DE BAĞLAMA KAMPI

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, İsmail Tunçbilek Bağlama Kampı ve Müzik Festivali düzenlendi. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki Andriake Kamping Alanı'nda düzenlenen kampa, Almanya, Kuveyt ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden 35 bağlama tutkunu katılıyor. Kampta, gündüzleri bağlama dersleri veriliyor. Bağlama derslerini, bağlama ustaları İsmail Tunçbilek, Erdal Erzincan, İsmail Altunsaray, Çetin Akdeniz, Sevilay Gökyıldız, Kemal Kamalı ve Fatih Evsen veriyor. Kampa katılanlara, beş gün boyunca ileri bağlama dersi verilecek. Zeybekler, sürmeli tavrı, İsmail Tunçbilek ve İsmail Altunsaray'ın besteleri üzerinde çalma, söyleme ve metronom çalışmaları yapılıyor. Boş zamanlarda yöre gezileri yapılıyor. Denizde yüzülüyor. Akşamları, sanatçıların katılımı ile konserler düzenleniyor. Kampın finali, Myra Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek halk konseri ile yapılacak. Kampta ayrıca bağlama yapımı, bağlama akortu öğretiliyor. Bağlamaların tamiri ve ayarı yapılıyor.

Kampa katılanlardan Aygün Bakır, Ben Almanya'dan geliyorum. Çok güzel düzenlenmiş bir kamp. Büyük hocalarımızdan çok geniş kapsamlı bilgiler alıyoruz. Her şey çok çok güzel dedi. Güngör Yıldırırr ise müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, Esturümanım bağlama. Buraya sayın hocalarımın, üstatlarımın bilgilerinden, birikimlerinden faydalanmak için geldim. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımızla, birbirimizden faydalanıyoruz. Gelmek isteyenler, bence hiç düşünmesin dedi.

Kuveyt'ten katılan Rabeea Al Saydami, Türk halk türkülerini ve bağlamayı çok seviyorum. Bilgilerimi geliştirmek için, İsmail Tunçbilek bağlama kampına geldim dedi. Kampın düzenlenmesine öncülük eden müzik öğretmeni Fatih Evsen ibe Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Tunçbilek Müzik Kampı'nın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 35 kişinin katıldığı kampımızda, hocalarımızdan feyz alıyoruz. Üstatlarımızın bilgi ve birikimlerinden faydalanıyoruz. Bu geleneğin her yıl sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA