ANTALYA DEFİLESİZ DOSSO DOSSİ, HAZİRANDA ANTALYA'DA -ARŞİV
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ANTALYA DEFİLESİZ DOSSO DOSSİ, HAZİRANDA ANTALYA'DA -ARŞİV

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl ünlü mankenlerin katıldığı defileyle başlayan Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında Antalya'da kapılarını defilesiz açacak.

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Her yıl ünlü mankenlerin katıldığı defileyle başlayan Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında Antalya'da kapılarını defilesiz açacak.

Rusya başta olmak üzere 30 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcının beklendiği fuarın hazırlıkları tamamlandı. 15-20 Haziran tarihleri arasında Expo Center'da düzenlenmesi planlanan Dosso Dossi'nin konukları ise Belek ve Kundu'daki otellerde konaklayacak. Oteller için de doping etkisi yapan fuara, tekstil dünyasının önemli isimleri katılıyor.

Salgın öncesi Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Paris Hilton, Kendall Jenner, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy gibi yerli yabancı top modellerin podyuma çıktığı moda organizasyonu, salgın önlemleri kapsamında defilesiz gerçekleşecek.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 15-20 Haziran günleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'un açılışı için geri sayımın başladığını, sosyal medya hesapları üzerinden İngilizce, Rusça ve Türkçe mesaj yazarak duyurdu. Tekstil sektörünün nabzını tutacaklarını anlatan Eraslan, "Antalya'ya gelecek yabancı tekstil sektörü temsilcileri, ülkelerinde tekstilin önde gelen isimleri. Burada bir hafta süresince seçilmiş ürünleri fuarımızda inceleme imkanı bulacaklar" dedi.

Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya gelecek alıcıların çoğunluğunu Rusların oluşturduğunu anlatan Hikmet Eraslan, "Türk Cumhuriyetleri, Ukrayna, Irak, Lübnan, Ürdün ve İranlı katılımcılar da burada olacak. Aynı zamanda Sibirya bölgesinin en uç noktası olan Kamçatkalı yatırımcıları da ağırlayacağız. Pandemi gölgesinde gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzda salgın önlemlerine dikkat ederek fuarımızı tamamlayacağız" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYA DEFİLESİZ DOSSO DOSSİ, HAZİRANDA ANTALYA'DA -ARŞİV
ANTALYA DEFİLESİZ DOSSO DOSSİ, HAZİRANDA ANTALYA'DA -ARŞİV
ANTALYA DEFİLESİZ DOSSO DOSSİ, HAZİRANDA ANTALYA'DA -ARŞİV
ANTALYA DEFİLESİZ DOSSO DOSSİ, HAZİRANDA ANTALYA'DA -ARŞİV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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