Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya-Denizli yolunda seyreden araçları, salgının yayılmasını engellemek ve taşıyıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla Korkuteli ilçesi çıkışındaki Kızılcadağ mevkisinde bulunan kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler, burada sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların ateşini ölçtü. Kimlik kontrolü de yapan jandarma ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ve neler yapılması gerektiği gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekiplerin, kontroller sırasında eldiven ve maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Uygulamalarda, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve minibüslerde "güvenli mesafe" denetimi de yapıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca, sorumluluk bölgelerinde kalan semt pazarında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları uyardı. Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan ekipler, ihtiyaçların "Vefa Sosyal Destek" grubu tarafından karşılandığını hatırlattı.

Kaynak: AA