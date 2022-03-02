Antalya'da yaşlı kadın oğlunun fotoğrafı ve kuşları kurtarmak isterken yanarak öldü

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, 69 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti. Hortumla yangını söndürmek isteyen kadının eşi ise çatıdan düşen parça nedeniyle başından yaralandı. Yaşlı kadının, yangın başladığında eşiyle dışarı çıktığı, yanan evde kuşları ve ölen oğlunun fotoğrafını almak için içeri girmiş olabileceği öğrenildi.

Taşağıl Mahallesi'nde Mustafa Kökçü'ye ait 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, evin çatısının ve duvarlarının plastik malzeme olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevleri görüp uyanan ve televizyon seyreden eşi Ayşe Kökçü ile alt katta oturan kızı Mehtap Kökçü'yü evden dışarı çıkaran Mustafa Kökçü, çevreden yardım istediği sırada eşinin yeniden içeri girdiğini ve bir daha çıkamadığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler tarafından söndürülen yangında, Ayşe Kökçü'nün yanan evde cesediyle karşılaşılırken, yangına hortumla müdahale etmeye çalışan eşi Mustafa Kökçü'de başından yaralandı. Ayşe Kökçü'nün cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ayşe Kökçü'nün, yanan evde kuşları ve ölen oğlunun fotoğrafını almak için içeri girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

"Çok iyi bir anne, çok iyi komşuydu"

Evlerinin yakınında kurulan çadırda taziyeleri kabul eden Mustafa Kökçü, "Saat 18.00'da yattım. Saat 24.00'da sabah oldu diye kalktım. Eşim televizyonda belgesel seyrediyordu. Sabah mı oldu diye sordum, 'hayır sabah olmadı' dedi. Yatıp yatmayacağını sordum. Yatacağını söyledi ve yatak odasına girdi. Bende karnım acıktığı için birkaç lokma bir şeyler yedim. Sonra dışarı çıkıp evin etrafında dolaştım. Gelip yattığımda pencereden ateşi gördüm. Eşimle birlikte ayakkabı bile giymeden dışarı çıktık. Hortum alıp su sıkmaya çalışırken eşim de imdat diye bağırıp yardım istedi. Su sıkmaya başladım. İçeriye yüklendim, başıma bir şeyler düştü ve yaralandım. Eşim çok iyi bir anne, çok iyi bir komşuydu. Tüm sülaleyi derleyip toplayan birisiydi. Çok iyi bir eşti. Soba yanıyordu. Alevler de sobanın baca kısmından başladı" dedi. - ANTALYA