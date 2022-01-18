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Antalya'da suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

Antalya'da suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, suç örgütüne yönelik 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden, örgüt lideri dahil 7'si tutuklandı.

ANTALYA'da, suç örgütüne yönelik 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden, örgüt lideri dahil 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlar işleyen S.T. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 4 ay sürdürülen fiziki ve teknik takip sonunda yapılan operasyonda 16 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, serbest kaldı; 13'ü ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istemiyle 10 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 7 şüpheli, tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamındaki aramalarda; 157 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 öğütücü, 1 ruhsatsız tabanca, 11 bin 350 TL ele geçirildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haber

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