Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeği sopayla dövdü
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Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeği sopayla dövdü

08.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:01
Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeği sopayla dövdü

Antalya'da bir kadın sokak ortasında biri tasmalı biri tasmasız olan iki köpeğini eline aldığı sopayla defalarca vurarak dövdü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı şiddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde sokak ortasında bir kadın önce birlikte yürüdüğü biri tasmalı diğeri tasmasız iki köpeğini defalarca sopayla vurarak dövdü.

DEFALARCA VURDU

Kadının köpeklere sopayla eziyet ettiği anlar bir apartman dairesinden çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde kadın, tasmalı olan köpeğini sürükleyerek uzaklaştırıp diğer köpeğe doğru gitti. Tasmasız olan köpeğine defalarca elindeki sopayla vuran acımasız kadın hıncını alamayarak tasmalı olan diğer köpeğine de vurmaya başladı. Görüntülerin devamında, kadın onunla gelmek istemeyen köpeğine tüm gücünü kullanarak vurmaya devam etti.

Çevrede yaşayan vatandaşlar görüntülerdeki kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını belirterek "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı şiddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin" dedi.

Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeği sopayla dövdü
Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeği sopayla dövdü
Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeği sopayla dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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