Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu

Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sivil zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dilenci ve seyyar satıcı operasyonunda, bir kadın dilenci kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürürken ekipleri sivil olsa bile fark eden yabancı uyruklu seyyar satıcılar ise tezgahlarını toplayıp kaçtı.

Antalya'da sivil zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dilenci ve seyyar satıcı operasyonunda, bir kadın dilenci kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürürken ekipleri sivil olsa bile fark eden yabancı uyruklu seyyar satıcılar ise tezgahlarını toplayıp kaçtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, insanların duygularıyla oynayan dilencilere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için dün dilenci ve seyyar satıcı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona sivil zabıta ekiplerinin yanı sıra, sivil polis ekipleri de eşlik etti. Ekipler, kentte yayaların en işlek olduğu Kazım Özalp Caddesi (kapalı yol) ve Şarampol Caddesi'nde dilenci, seyyar satıcı ve müzisyenleri yakalamaya çalıştı. Bazı yabancı uyruklu seyyar satıcılar, zabıta ekiplerini sivil olsa bile fark edip kaçmaya başlarken, bazıları da ekipler tarafından ansızın yakalandı.

Operasyon kapsamında yanındaki küçük yaşta çocuğuyla yakalanan kadın bir dilenci, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüyüp görüntü alınmasını engellemeye çalışta.

Kanser hastalarına yardım edildiğine dair bir derneğe bağlı çalıştığı ileri sürülen yabancı uyruklu bir kadın ise yine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Elindeki belge ve yardım karşılığında kesilen makbuz koçanlarına el konulan kadın, para toplamadığını, arkadaşına gittiğini savundu.

Operasyonda yakalanan kişilere para cezası uygulanırken, toplanan malzemelere de el konuldu.

Zabıta Zeki Rahmi Ünüvar, turizm sezonu öncesi dilenci ve seyyar satıcılarda artış olduğunu ve periyodik olarak belirlenen bölgelerde operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. - ANTALYA

Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asan şüpheliler, bu kez de evlerinin kapısına mermi astı
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asan şüpheliler, bu kez de evlerinin kapısına mermi astı
Gasp dehşetini yaşayan yaşlı adam korku dolu anları anlattı: 'Bahçeye girip ellerimi öptü, korktum ama elinde bıçak yoktu'
Gasp dehşetini yaşayan yaşlı adam korku dolu anları anlattı: "Bahçeye girip ellerimi öptü, korktum ama elinde bıçak yoktu"
Bir garip olay! Yaşlı çifte dehşeti yaşatan gaspçı, hayalet kılığına girip keçi sütü istedi
Bir garip olay! Yaşlı çifte dehşeti yaşatan gaspçı, hayalet kılığına girip keçi sütü istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Murat Kurum Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:50:14. #1.16#

title