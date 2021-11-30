Antalya'da selden etkilenen sera ve tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'daki sağanak ve fırtına nedeniyle Serik ilçesinde ilk belirlemelere göre yaklaşık 900 dekar, Kumluca ilçesinde de 22 dekar sera ve tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Serik'te 27 Kasım'da başlayan ve ertesi gün de etkisini sürdüren sağanak sonrası meydana gelen taşkın yüzünden su basan sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, 13 personel ile Deniztepesi, Yeşilyurt, Üründü, Burmahancı, Sarıabalı, Kayaburnu, Eminceler, Çandır, Eskiyörük, Çakallık, Kozağacı, Kadriye, Karıncalı ve Yukarıkocayatak mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tespitlere göre örtü altında çilek, domates, salatalık, biber ve kavun, açık alanda ise buğday ürünleri taşkında zarar gördü.

7 mahallede ve birçok noktada ön tespitler bitti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27-28 Kasım'da sağanak ve fırtına nedeniyle özellikle Serik ve Kumluca ilçelerinde ağır hasar oluştuğunu söyledi.

İvedilikle hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Yazıcı, "İlk belirlemelerimize göre Serik'te 800 dekar kapalı, 100 dekar açık alan ve 11 mahallemiz etkilendi. 7 mahallede ve birçok noktada ön tespitler bitti, bugün tamamlarız. Kumluca'da ise yaklaşık 22 dekar alan zarar gördü." diye konuştu.

Bu tür afetlerde ilk bilgilerin zaman zaman çok sağlıklı olmayabildiğine dikkati çeken Yazıcı, sular çekildikten sonra yeniden çalışma yapma gereği oluşabileceğini kaydetti.

İki gün içerisinde tamamlanması planlanıyor

Çalışmalara katılan ziraat mühendisi Mehmet Şahin Akşehir, sağanaktan etkilenen tüm mahallelerde çalışma yürüttüklerini, iki gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Burmahancı Mahallesi Muhtarı Osman Bulut da yaklaşık 200 evde su baskını yaşandığını anlattı.

Serası zarar gören Dilek Yılmaz, yağmur ve fırtınanın bir anda serayı yıktığını ifade etti.

Yaklaşık 20 ton ürününün etkilendiğini aktaran Yılmaz, "Otelde çalışıyordum, işten çıktım, sera kurdum ama bu kez de başıma böyle bir olay geldi." dedi.

Üreticilerden Mehmet Köse ise sağanağın toprağı yumuşattığını, fırtınanın da serasının çökmesine neden olduğunu belirtti.

Aşırı su nedeniyle seradaki domateslerin kökünün çürümeye başladığını anlatan Köse, yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştuğunu dile getirdi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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