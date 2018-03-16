Antalya'da Online Eğitim Dönemi Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Online Eğitim Sistemini hayata geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Evde Okul Online Eğitim Sistemi" Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle öğrenci ve öğretmenlere tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin eğitimini destekleyen her türlü projede yer aldıklarının altını çizdi. Türel, "Evde Okul Eğitim Portalı' isimli bu projemiz ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine derslerinde destek olmayı hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına yüzde 100 uyumlu içeriklerin yer aldığı, uzaktan erişim tekniğine dayalı bu portala 7 gün 24 saat ulaşabilir, canınız istediği zaman evde, okulda hatta tatilde bile ders konularına bakıp, test çözebilirsiniz" dedi.

Türel'den öğrencilere ağabey tavsiyesi

Yeni dönem gençlik için en büyük tehlikenin sanal dünyaya mahkumiyet olduğunun altını çizen Başkan Türel, öğrencilere "İnternet artık sizler için bilgiye erişim, sınavlarınıza çalışabilme fırsatı olmalı. Kendinizi sanal dünyaya mahkum ederseniz, başarılı olamazsınız" tavsiyesinde bulundu. Türel, online eğitim sisteminin sesli konu anlatımları, dinleme etkinlikleri ve interaktif uygulamalarla eğitimi daha eğlenceli ve keyifli hale getireceğini öğrencilerin okul başarılarını artırmalarına destek olacağını söyledi.

Sistemde 231 bin 500 test var

Sistemin içerisinde ilkokul birinci sınıftan, üniversite hazırlık düzeyine kadar toplan 231 bin 500 test olduğunu açıklayan Başkan Türel, bunun yanı sıra e-kütüphane, eğitici filmler ve animasyonlar olduğunu da kaydetti. Başkan Menderes Türel, "Büyüdüğünüzde bir gün benim karşıma bir yerde çıkarsanız dersiniz ki 'Başkanım biz sizden böyle bir eğitim sistemini hediye almıştık. Ben o sistem sayesinde ne dershaneye gittim, ne özel ders aldım, ne başka bir şey yaptım. Sadece internetten bu sisteme girerek derslerime çalıştım avukat oldum, doktor oldum, mühendis oldum. Bakarsınız geleceğin başkanı, başbakanı olursunuz. Belli de olmaz. İşte bana bunu derseniz. Bir gün ben bunu duyduğumda dünyanın en mutlu insanı olurum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü teşekkür etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise Büyükşehir Belediyesi'nin modern zamanın ihtiyacı olan sanattan, spordan, edebiyattan, şiirden bilime kadar her konuda eğitim camiasının yanında olduğunu ifade ederek, online eğitimin sisteminin bilişim ve sosyal medya ağlarının çok karmaşık olduğu bir dönemde güvenilir bir bilgi erişim noktası olduğunu ifade etti. Arslan, öğrenci ve öğretmenlere önemli katkılar sağlayacak bu destek için Menderes Türel'e teşekkür etti.

Öğretmenler de sistemden yararlanabilecek

Sistemin kurucularından Mustafa Önel ise sistemin eğitim sürecini eve taşıyacağını belirterek sistemde atlastan sözlüğe kadar bir öğrencinin eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı tüm materyallere ulaşma şansı bulacağını ifade etti. 18 yıldır bu sistem için çalıştıklarını ve sürekli geliştirdiklerini belirten Önel, öğretmenlerin de sistemden yararlanabileceğini söyledi.

Tanıtım toplantısı sonunda öğrencilere sisteme girişlerini sağlayacak olan pin setlerini dağıtan Başkan Menderes Türel, günün hatırasın olarak öğrencilerle öz çekim yaptı. Türel, kendisine takdim edilen çiçeği de öğrencilere dağıttı.

Sistem

Evde okul online eğitim sistemi yetenek analizi, öğrenme eğilimleri gibi online rehberlik hizmetleri sayesinde öğrencilere kendini daha iyi tanıma imkanı sağlayacak. Sistemde bulunan meslek rehberi 300'den farklı meslek hakkında bilgi verecek. Sistemde öğretmenler de kendi kişisel web sitelerini oluşturabilecek. Öğrenciler sistem sayesinde Türkiye genelinde 300 bin üzerindeki öğrenci arasında deneme sınavı olma imkanı bulacak ve yıl içerisinde 6 kez farklı deneme sınavına katılarak sadece Antalya genelinde değil Türkiye genelindeki öğrenciler arasında kaçıncı olabileceğini de görebilecek. - ANTALYA