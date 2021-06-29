Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatıplar Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Ali Ö. idaresindeki 07 AFM 988 plakalı otomobil ile Mehmet Arslan'ın (36) kullandığı 07 LKC 71 plakalı motosiklet, Hatıplar yol kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Rüya Buzgan ise yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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