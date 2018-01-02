- Antalya'da milyoner yapan gişe 'umut'oldu

61 milyon isabet eden çeyrek bilet 'umut gişesi' nden satılmış

Antalya'da 61 Milyonluk Liralık Bileti, karı koca çifti satmış

Bileti satan şanslı bayi sahibi Orhan Kostakoğlu:

-" Kazanan arkadaşımıza inşallah para yarar. Kendini kaybetmez diğer kazanan arkadaşlar gibi"

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar:

-"Böyle sıradan bir bayi de büyük ikramiyeyi verebiliyorlar"

Bileti satan şanslı bayi sahibi Havva Kostakoğlu:

-"Güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin"



ANTALYA - Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birinin hangi gişeden satıldığı belli oldu. Büyük ikramiyeyi satan bayi ise yol üstünde bulunan küçük bir gişe olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 61 milyon TL dörde bölündü. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldığının belirlenmesi ise Antalya'da büyük heyecan yaşattı. Yaklaşık 1.5 milyon biletin satıldığı Antalya'da bilet alanlar gece yarısından itibaren internet üzerinden, sabah ise bayilerden sorgulama yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol üzerindeki bayilerden talihli biletlerin satılması, bu yılda bilet satışlarını bu yerlere yoğunlaştırmıştı. Bazı bayilerin önünde amorti almak isteyen talihlilerin uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Büyük ikramiyelerden birinin Antalya'da satılmasının ardından bugün nereden satıldığı belli oldu. Kızılsaray Mahallesi, Markantalya karşısında yol üzerinde bilet satan Orhan ve Havva Kostakoğlu çiftinin 'Umut Gişesi' adını verdikleri bayiden satıldığı belli oldu. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar basın mensuplarıyla birlikte şanslı bayinin önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Sayar: "Böyle sıradan bir bayi de büyük ikramiyeyi verebiliyorlar"

Geçtiğimiz yıllarda da büyük ikramiyeyi Antalya'da verdiklerini söyleyen Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, "Antalya gerçekten bilet yönünden halkımız bize sahip çıkıyor. Artık insanlar bilet almaya dış illere değil, Antalya'ya geliyorlar. Uzun kuyruklar oluşturan değil gişeler değil de böyle sıradan bir bayi de büyük ikramiyeyi verebiliyorlar. Biz Antalya'ya bunu yaşattık. Bu da güzel bir duygu" dedi.

"Biletlerini iyi bir şekilde incelesinler"

Sadece 61 milyon TL'nin değil 500 bin TL'nin de Antalya'da çıktığını ifade eden Sayar, "Vatandaşa şunu tavsiye ediyorum. 61 milyon TL çıkmadı diye biletlerini atmasınlar, 61 milyon TL'nin akabinde bir sürü ikramiye var. Biletlerini iyi bir şekilde incelesinler. Bir rakamla kaçırma şansları var. O yüzden dikkatli bir şekilde davranırlarsa mutlu olan çok aile olacaktır" şeklinde konuştu.

Havva Kostakoğlu: "Güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin"

Eşinin yanında 4 senedir bilet sattığını dile getiren Umut Gişesi bilet satıcısı Havva Kostakoğlu, "Büyük ikramiyeyi sattığım için mutluyum. Güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin. Biz kendisinden bir şey beklemiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ikramiye biletini sattığımız kişiyi de tanımıyoruz. Sadece arayıp teşekkür etmesini isterim. Sattığımız biletlerden teselli olanları gelip alanlar var" diye konuştu.

Orhan Kostakoğlu: "Kazanan arkadaşımıza inşallah para yarar. Kendini kaybetmez diğer kazanan arkadaşlar gibi"

23 yıldır bilet sattığını belirten Orhan Kostakoğlu ise, "Kaportacılıktan bu işe geçtim. Burada ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda ikramiyeler verdik ama en büyüğü bu sene nasip oldu. Kazanan arkadaşımıza inşallah para yarar. İyi yerlerde kullanır, kendini kaybetmez diğer kazanan arkadaşlar gibi. Parasının kıymetini bilir. Biz kendisinden bir şey beklemiyoruz. Biz emekçi insanlarız, biz çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük ikramiyenin Antalya'ya çıkmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden vatandaş Reşat İlaslan, "Geçen yılda Antalya'ya çıktı. İnşallah her zaman Antalya'ya çıkar. Herkesin Antalya'yı tercih etmesini istiyoruz. Artık başka illerin bayilerinin biletlerini sormasınlar" dedi. Büyük ikramiyenin geçen sene de Antalya'ya çıktığını dile getiren vatandaş Zeki Tunç, "Antalya büyük ikramiye konusunda şanslı bir illerimizden bir tanesi. Bende bu gişeden bilet aldım ama daha bakmadım. Büyük ikramiye inşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Ben şimdiden çıkan kişiyi tebrik ediyorum. Güle güle harcasın" ifadelerini kullandı.