Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor

Antalyalı girişimcinin Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için kurduğu çiftlikte üretilen çekirgeden un kurduna besin değeri zengini böcek türleri iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle girişimci Selami Gökgöl'ün 19 yıl önce kurduğu böcek çiftliğinde çekirge, un kurdu, morio kurdu, cırcır böceğinin de aralarında bulunduğu 15 çeşit böcek üretiliyor.

Hayvanat bahçeleri, petshop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ile kozmetik ve ilaç sanayinin yanı sıra amatör balıkçıların da canlı yem olarak kullandığı böceklerin üretimi sabır isteyen oldukça meşakkatli bir süreçte yapılıyor.

En fazla alıcı bulan böcek türleri arasında ise çekirge ve un kurdu öne çıkıyor.

Özel sıcaklıktaki odada yumurtadan çıkış süresi kısalıyor

Çekirgelerin yumurtalarını özel bir karışımın yer aldığı kaplara bırakması sağlanıyor. Buradan iki günde bir toplanan yumurtalar, çiftlikte "doğumhane" diye adlandırılan özel sıcaklıktaki odaya alınıyor. Doğada 6-7 ay toprakta kaldıktan sonra larva olan çekirgeler, bu özel ortamda 15 günde yumurtadan çıkıyor.

Kanada ve İspanya'dan tohumları getirilerek, kiralanan tarlalarda özel üretilen çimlerle beslenen çekirgeler, erişkin olup belirli bir boyuta geldikten sonra tanesi 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 90 kuruştan alıcı buluyor.

Un kurdunun kilogramı 160 liradan alıcı buluyor

Kepek ve bazı besinlerin içinde üretimi gerçekleştirilen un kurdunun kilogramı da 160 liradan satılıyor. Morio kurdunun tanesi ise gramaj bazında 90 kuruştan satılıyor.

Çekirgelerin ve bazı diğer böcek türlerinin dışkıları da tesisteki sobalarda odun ve kömürle yakılarak imha ediliyor. Böylece çevreye olumsuz etkisi tamamen ortadan kaldırılan atıklar tesisi ısıtmaya da yarıyor.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat için mevzuat gerekiyor

Girişimci Selami Gökgöl, AA muhabirine, tesislerinin Türkiye'nin ilk çekirge üretim merkezi olduğunu söyledi.

Bu çiftliği kurmadan önce arkadaşlarının, "Sen turizmcisin börtü böcekle ne işin olur. Türkiye'de çekirgeyi, kurdu kim alacak?" sözlerine aldırış etmediğini anlatan Gökgöl, 1,5 dönüm alana kurduğu çiftliği zamanla çim üretimi yaptıkları arazilerle 15 dönüme çıkardıklarını aktardı.

Yetiştirdikleri böceklerin protein ve vitamin zengini olduğuna işaret eden Gökgöl, "Çekirgeler, protein ve vitamin açısından yüksek verilere sahip. En fazla talep çekirge ve un kurduna. Hayvanat bahçeleri bizimle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla dermatolojide kullanılan kurbağa ve akrep zehri üretilen tesislere de canlı yem gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her canlının üretim koşullarının farklı olduğunu kaydeden Gökgöl, çekirgelere günde 3-4 defa çim ve kepek verdiklerini aktardı.

İç piyasada canlı yeme talep olduğunu belirten Gökgöl, "Yavru çekirgeler 1 lira 10 kuruş, üst boyu 1 lira 30 kuruş, en büyük boyları ise 1 lira 90 kuruştan satıyoruz. Un kurdunun kilogramını ise 160 liradan veriyoruz. Bir kilogramda 10 bin adet un kurdu bulunuyor." diye konuştu.

Gökgöl, canlı yeme Avrupa ülkelerinden de talep olduğuna değinerek, Avrupa Birliği üyesi ülkelere canlı yem ihracatı yapabilmeleri için bu alanda yapılacak bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.