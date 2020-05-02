Antalya'da karpuz aşeren kadının eşine özel izin verildi
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Antalya'da karpuz aşeren kadının eşine özel izin verildi

Antalya'da karpuz aşeren kadının eşine özel izin verildi
02.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:16

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, aşeren eşinin istediği karpuzu almak için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle alışveriş yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, aşeren eşinin istediği karpuzu almak için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle alışveriş yaptı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Cansu Tümer (28), karpuz aşerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eşinin dışarıya çıkamadığını belirterek, sosyal medyadan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da etiketleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine durumdan haberdar olan Vali Karaloğlu'nun talimatıyla Tümer'in eşi Adem Tümer'e iki saatlik özel izin çıkarıldı. Tümer, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali'nden karpuz alarak, evine döndü.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, eşine iki saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum." paylaşımında bulundu.

Cansu Tümer, AA muhabirine, hamilelik süresince ilk defa aşerdiğini, onun da sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiğini söyledi. Bu süreçte istedikleri şeyleri bulmanın zor olduğunu anlatan Tümer, "Valimize teşekkür ediyorum. Sesimi çok çabuk duydu. Karpuzu çok şükür yedim. Mutluyum." dedi.

Adem Tümer de eşinin isteğini yerine getirebildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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