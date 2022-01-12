Antalya'da ırmak taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı - Haberler
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Antalya'da ırmak taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı

Antalya'da ırmak taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yağışların ardından Köprüçay Irmağı'nın taşması sonucu birçok iş yerini ve narenciye bahçelerini su bastı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yağışların ardından Köprüçay Irmağı'nın taşması sonucu birçok iş yerini ve narenciye bahçelerini su bastı.

Bölgede 3 gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar dolayısıyla debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı. Belkıs Mahallesi'nde ırmağın çevresinde bulunan birçok iş yeri ve narenciye bahçeleri suyla doldu.

Restoran sahiplerinden Osman Gündoğdu, sabaha karşı gelen telefonla ırmağın taştığını öğrendiğini söyledi.

Haberi alır almaz iş yerine geldiğini anlatan Gündoğdu, "Restoranın ırmağa yakın kısmındaki masa ve sandalyeleri topladık. Suların daha fazla yükselmesiyle iş yerimi su bastı." dedi.

Antalya'da ırmak taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı

Antalya'da ırmak taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı

Antalya'da ırmak taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı

Antalya'da ırmak taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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