Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi
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Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi

Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimiANTALYA Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı.

12.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:14
Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi

Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi

ANTALYA Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı. Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, 'Fırsatçılık haberlerinde eczacının bir rolü yok. Ancak bizim dışımızda internet sitelerinde farklı yerlerde fahiş fiyatlı satışlar oldu. O fiyatları hiçbir eczanemizde bulamazsınız. Denetimin bizim üremizden yapılması çok anlamsız" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs dünyaya yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğunu söylüyor. Bu uyarılar üzerine de maske satışları günden günde artıyor. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.

Dünyanın birçok ülkesinden yaz- kış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya'da da maskelere, dezenfektan malzemelerine yoğun ilgi var. Artan ilgi nedeniyle maske, anti bakteriyel jel ve sıvıların fiyatları 3- 4 katına çıktı. İnternette 15 liralık maskenin 150 liraya satılması üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlere başladı.

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de kentteki tüm eczanelerde stok, fiyat ve tedarik denetimi yaptı. Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, koronavirüs ile bazı sektörlerde fırsatçılığın ortaya çıktığına vurgulayarak, 'Fırsatçılık haberlerinde eczacının bir rolü yok. Zaten bizde bulunan ürünlerdi. El dezenfektanları maskeler gibi ürünleri biz satıyorduk. Ancak bizim dışımızda internet sitelerinde farklı yerlerde fahiş fiyatlı satışlar oldu. O fiyatları hiçbir eczanemizde bulamazsınız. Denetimin bizim üremizden yapılması çok anlamsız. Bizler zaten denetime açık kuruluşlarız. Sağlık Bakanlığı bizleri yılda 2 defa denetlemek zorunda. Ancak bu denetim başka yerlerde yapılmalıydı. Her sorunun altında eczacıları aramanın hiçbir anlamı yok. Bize yüklü tekliflerle gelindi. '1 milyon adet maske bulur musunuz?' denildi ancak biz yüz çevirdik" dedi.

Eczacı Mustafa Oruç, ticaret il müdürlüğü, maliye ve zabıtayla birlikte denetime gelindiğini söyledi. Maske stoklarına, fiyatlara bakıldığını, ürünün var olup olmadığıyla ilgili inceleme yapıldığını anlatan Oruç, 'Elimizde onların baktığı 3M maske türleri yoktu. İç piyasada zaten bulamıyorduk. Tespit tutanakları tuttular. Bulunmama nedenleriyle ilgili rapor oluşturdular. Gelen memur arkadaşlar, nazik bir dille durumu anlattılar. Bu konuda rahatsız olmadık ancak denetlemenin eczanelere yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz üretici değiliz. Üretici firmaların incelenmesi lazım" diye konuştu.

Eczacı Mukaddes İşleyen de denetimden geçtiğini söyledi. Gelen görevlilerin fiyat sorduğunu belirten İleyen, 'Stokta var mı' diye soruldu. Eczanelerden ziyade üretici firmalara bakmaları gerekiyor. Normalde 10- 20 lira olan kutu maskeler şu anda 150 liraya bana geliyor" diye konuştu.

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Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi

Kaynak: DHA

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Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi

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