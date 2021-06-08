Antalya'da dere yatağında bulunan oğlunun cesedini ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Antalya'nın Finike ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kişinin cenazesi, ailesi tarafından alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kişinin cenazesi, ailesi tarafından alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen Selahattin Dalkılıç, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cesedin 40 yaşındaki oğlu Tuna'ya ait olduğunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti.

Baba Dalkılıç, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakınlarına teslim edilen cenazenin Bodrum'da toprağa verileceği bildirildi.

Dalkılıç'ın yürüyüş yaparken ayağının kaydığı, başını taşa çarptıktan sonra dere yatağına düştüğü belirlendi.

Fransa'da uluslararası bir kuruluşta video editörü olarak görev yaptığı öğrenilen Tuna Dalkılıç'ın, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı işini uzaktan çalışma yöntemiyle sürdürdüğü belirtildi.

Dalkılıç'ın 35 gün önce Likya Yolu'nda yürüyüşe başladığı, çadırda kamp yaptığı aktarıldı.

En son 4 gün önce ağabeyi Alp Dalkılıç ile yaptığı telefon görüşmesinde "Her şey iyi, güzel gidiyor" dediği öğrenilen Dalkılıç'tan bu görüşmeden sonra haber alınamadığı belirtildi.

Likya Yolu'nda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen JAK timi, arama sonucu dün yaklaşık 800 metre derinliğindeki dere yatağında Tuna Dalkılıç'ın cesedini bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş