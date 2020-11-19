Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi

19.11.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:32
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi

SU Altı Federasyonu Antalya Temsilcisi İsa Alemdar, dün Yat Limanı açıklarındaki tarihi Saint Didier batığına dalış yaparken, bugün de kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar manzarasının keyfini sürdü.

SU Altı Federasyonu Antalya Temsilcisi İsa Alemdar, dün Yat Limanı açıklarındaki tarihi Saint Didier batığına dalış yaparken, bugün de kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar manzarasının keyfini sürdü.

Yaz boyunca yerli- yabancı binlerce turisti su altıyla tanıştırarak, turistik dalışlar yaptıran, Su Altı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, Antalya'daki deniz ve kar keyfini 1 gün arayla yaşadı. Yat Limanı açıklarındaki tarihi Saint Didier batığına dün turistik dalış yapan, bugünü ise kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar yağışıyla karşılayan Alemdar, şaşkınlığını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Antalya'da 1 gün arayla çifte mevsim yaşadığını belirten Alemdar, "Dün günlük güneşlik bir gündü. Saint Didier'e dalış gerçekleştirdik. Akşamına ailecek Saklıkent'e geldik ve sabah muhteşem bir sürprizle uyandık. Lapa lapa kar yağıyordu. Yağış halen devam ediyor. Antalyalıların ne kadar şanslı olduğuna bir kez daha şahitlik yaptım" dedi.

İsa Alemdar, hafta sonu turistik dalışların devam edeceğini de belirtti.


Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

İlgili Haberler

Antalya'nın zirvesinde kar, sahilinde deniz keyfi
Antalya'nın zirvesinde kar, sahilinde deniz keyfi
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Bodrum'da, kasımda deniz keyfi
Bodrum'da, kasımda deniz keyfi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Özcan Deniz Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Mert Günok Ozan Kabak Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Uefa Milli Macaristan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 14:32:35. #1.14#
title