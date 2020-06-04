48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
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48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Kekova Koyu'nda koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında koronavirüs sürecinde 9-10 Mayıs tarihlerindeki sokağa çıkma yasağında 48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı.

04.06.2020 08:50 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:37

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda bulunan Koyun Adası'nın karşısındaki koya, sokağa çıkma yasağının olduğu 9- 10 Mayıs tarihlerinde kaçak olarak 48 saatte villa inşa edildiği belirlendi. Demre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde 11 Mayıs Pazartesi günü kaçak villayı mühürledi. Mühürlemenin ardından Demre Belediyesi daimi encümeni, villanın birinci derecede korunması gereken doğal kültür varlığı olan birinci derecede doğal sit alanına inşa edildiği için yıkılmasına karar verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villa için beyana dayanılarak alınan Yapı Kayıt Belgesi de iptal edildi.

SAHİBİ YAPTIĞI GİBİ YIKTI

Belediye daimi encümeni kararının villa sahibi M.A.'ya ulaşmasının ardından, M.A. önce telefonla sonra da avukatı aracılığıyla villanın kendisi tarafından yıkılacağını belirterek, gerekli taahhüdü yazılı olarak verdi. Ardından 21 Mayıs Perşembe günü villanın yıkımına başlandı. Araya Ramazan Bayramı'nın girmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle villanın yıkımı geç de olsa tamamlandı. Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, beraberinde Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, Demre Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Kartın ve belediye görevlileriyle kaçak villanın yıkım alanında inceleme yaptı. Villanın tabanındaki betonların kırılarak kaldırılmadığı belirlendi.

48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı

"BURASI ESKİ GÜZEL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK"

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Demre'mizin Kekova Bölgesi'ndeyiz. Uzun süre burayla ilgili bir yapı vardı. Kaçak yapı. Yapı buranın güzelliğini, tarihini, dokusunu bozması, birinci derecede doğal sit alanı olması nedeniyle, bu yapıyı biz sahibi tarafından kaldırttık. Bilindiği gibi Kekova güzellikleriyle doğasıyla nam salmış bir yer. Benim buradan çağrım şudur; hiç kimse bu tür yerlere, doğal güzelliği olan, bundan sonraki çocuklarımıza aktaracağımız bir miras olan bu yerlere bu tür yapılar yapmaya kesinlikle kalkışmasın. Buna asla belediyemiz olarak izin vermeyeceğiz. Bu yerleri korumak boynumuzun borcu. Hep birlikte bize verilen bu nimeti korumakla mükellefiz. O yüzden herkesin hassasiyet göstermesini bekliyorum. Bulunduğumuz yerde hala betonun kalkmadığını görüyorum. Bunu da en kısa zamanda sahibi kaldırmazsa, belediyemiz müdahale edecek. Burası eski güzel görünümüne kavuşacak" dedi.

48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı

48 SAATTE TAMAMLANDI

48 saatte yapılan, yapımından 10 gün sonra yine yaptıranlar tarafından yıkılmaya başlanan kaçak villanın Koyun Adası karşısındaki arazisi, 1990 yılında H.E.İ.'ye satıldı. Zilyetlik olan arazi, içindeki 98,50 metrelik yapı ile beraber 1304 metrekarelik büyüklüğe sahip. H.E.İ., yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu yere beyana dayalı olarak 7 Kasım 2018 tarihinde yapı kayıt belgesi aldı. H.E.İ., 6 Nisan 2020 tarihinde ise noter kanalıyla araziyi M.A.'ya devretti. M.A. ise 98,50 metrekarelik yapıyı yıkarak, yerine çelik konstrüksiyon, ahşap balkonlu villa inşa etti. Villa yapımı sırasında, deniz kıyısından villaya kadar malzeme taşımak için ray kurulduğu ortaya çıktı. 48 saate bitirilen villa, Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Ayrıca, villa için Demre Belediyesi tarafından Demre Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı ve belediyenin ilk encümen toplantısında burası için cezai işlem uygulamasının beklendiği öğrenildi.

48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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