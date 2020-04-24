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ANTALYA Bungalovlarda korona önlemli tatil

Bungalovlarda korona önlemli tatilANTALYA'da, butik turizmin önemli merkezlerinden Olimpos'ta, bazı bungalov tarzı işletmeler hizmet vermeye devam ediyor.

24.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:18
ANTALYA Bungalovlarda korona önlemli tatil

Bungalovlarda korona önlemli tatil

ANTALYA'da, butik turizmin önemli merkezlerinden Olimpos'ta, bazı bungalov tarzı işletmeler hizmet vermeye devam ediyor. Aralarında 5'er, 10'ar metre mesafe bulunan bungalov evlerde, şehir dışından girişlerin yasak olması nedeniyle şimdilik Antalyalılar tatil yapabiliyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın özellikle doğal güzellikleriyle öne çıkan batı ilçelerinde, bungalov turizmi yaygın. Koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, Antalya'nın Çıralı, Olimpos, Adrasan gibi doğa harikası ve butik turizm yapılan bölgelerinde, yurt dışı ve Türkiye'nin diğer illerinden misafirlere hizmet verilemese de Antalyalılara yönelik turizmi devam ettiren bazı işletmeler bulunuyor.

KİŞİYE ÖZEL SERVİS

Koronavirüs günlerinde açık olan az sayıdaki işletmeden biri olan Olympos Village Hotel'in bungalov evlerine, salgına karşı her türlü tedbir alınarak Antalya içinden müşteri kabul ediliyor. Doğayla iç içe ve sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verilen otelin sahibi Alpaslan Ünsal, 12 ay açık olan tesiste, bu dönemde misafirlere hem kahvaltı, hem yemeklerin kişiye özel servis yapıldığını belirterek, "Bu şekilde teması da kesmiş oluyoruz. Genel alanları kullandırmıyoruz" dedi.

Tatili biten müşteri odadan çıktıktan sonra normal temizliğin yanı sıra, tüm odanın dezenfekte edildiğini anlatan Ünsal, "Tüm çarşaflar, camlar, yerler, duvarlar, kapı kolları bir önceki misafirin dokunduğu her yeri dezenfekte ediyoruz. Kendi evlerinde dört duvar içerisinde geçirecekleri karantina döneminde, buraya gelip doğa içinde kendi yaşam alanlarını oluşturabilirler. Antalya il sınırlarındaki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışındaki misafirleri kabul edebiliyoruz" diye konuştu.

AZ SAYIDAKİ TESİS MÜŞTERİ ALIYOR

Otel müdürü Emre Sağlam ise Olimpos ve Adrasan bölgesinde 186 tesis olduğunu belirterek, "Açık olan tesis sayısı iki elin parmağını geçmez. Bunlardan bir kısmı misafir almaya devam ediyor, bir kısmı da açık olmasına rağmen konaklama kabul etmiyor" dedi.

En büyük avantajlarının bungalov odalar olduğuna işaret eden Sağlam, "Bungalov odalar arasında minimum 5, maksimum 10'ar metre mesafe bulunuyor. Bir binada yaşadığınızda yan dairedeki komşunuzla aranızdaki mesafe de bu kadar. Yani kapınızdan çıktığınızda onunla karşılaşma riskiniz ne kadarsa, burada da karşılaşma riskiniz o" dedi.

'DEZENFEKTAN ÇALIŞMALARINI DA SÜREKLİ YAPIYORUZ'

Havuzbaşı, havuz, restoran gibi ortak kullanım alanlarının kapalı olduğunu belirten Sağlam, "Misafirlerimize diyoruz ki 'Siz odanızda oturun, çayınızı kahvenizi için, keyfinize bakın. Biz kahvaltınızı, yemeğinizi odanıza servis edelim.' Odaların teraslarına kahvaltı ya da yemeklerini servis ediyoruz. Dezenfektan çalışmalarını da sürekli yapıyoruz. Her bungalovun kendi terası ve yarı çapında bahçeleri de var. Oraya oturma alanları da oluşturduk. Bir de orman var. Hafif kros ve yürüyüş yapıp otele geri dönüyorlar. Hem temiz havada bol oksijen, zamanlarını daha faydalı değerlendiriyorlar, hem de şehirlerde inanılmaz stres ortamı var, o stres ortamlarından biraz uzaklaşmış oluyorlar" diye konuştu.

MİSAFİRLER ANTALYA'DAN

Otelin 13'ü bungalov, 6'sı havuz başı 19 odadan oluştuğunu anlatan Emre Sağlam, "Bungalov 13 odamızı gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Havuz başı 6 oda arasında mesafe oluşması için birer oda boşluk bırakarak 3'ünü kullanıyoruz. Geçen hafta sonu 27 misafirimiz vardı. Maksimum 30 kişi olabilir. Zaten diğer şehirlerden ulaşım yasağı olduğundan misafirlerimiz Antalya'dan. Konaklama yapanlar arasında yüzde 2 gibi bir rakam da Antalya'daki yerleşik yabancılardan. Bunlar da genellikle Ruslar" dedi.

ANTALYA Bungalovlarda korona önlemli tatil

Kaynak: DHA

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